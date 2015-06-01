中国5月官方制造业PMI微升至半年高位 需求格局仍偏弱（更新版）

(新增更多数据细节和分析师评论)

路透北京6月1日 - 中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)创出六个月最高，表明随着政策逐步落地，经济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。

分析人士认为，PMI数据全面回升反映了前期政策效果正在慢慢显现，经济增长基础趋于巩固，后期随着政策效应进一步发挥，经济增长态势有望企稳回升，二季度经济有望触底回稳。

统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方PMI小幅升至50.2，连续三个月位于荣枯线上方；生产指数升至七个月新高52.9，新订单亦回升至50.6的六个月高点。

“主要分项指数多呈小幅上升，尤其是新订单和新出口订单指数回升较为明显，显示稳增长政策效果逐渐显现，市场需求趋于改善，生产形势稳中有升，企业经营状况整体良好，就业形势基本稳定，经济增长基础趋于巩固。”中国物流信息中心的陈中涛表示。

不过他也同时指出当前仍需将保持经济增长放在重要位置。他分析称，5月PMI回升力度温和，尤其值得关注的是，由于经济持续下行，多数企业感到市场环境偏紧，订单不足，产能利用率下降。

“稳增长要首先稳需求。要多举措并举，促进消费、投资、出口协调拉动，挖掘增长潜力，培育发展动力，拓展发展空间。”他说。

统计局数据并显示，5月官方PMI新出口订单分项指数较上月回升0.8个百分点至48.9，为年内最高，不过仍然连续八个月低于荣枯线，反映海外需求整体仍然疲弱。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在解读数据时认为，5月份，制造业PMI虽然小幅扩张，但历史看，仍属于较低水平，中国制造业仍然面临较大的下行压力。

他并援引调查结果称，调查结果显示资金紧张、市场需求不足和劳动力成本上涨等仍是目前困扰企业发展的主要因素；此外，制造业进出口形势依然严峻，新出口订单指数和进口指数均位于临界点以下，进口指数连续两个月回落。

此外，汇丰(HSBC)/Markit公布中国5月PMI终值微升至49.2，但连续第三个月低于荣枯线，新出口订单创近两年低位，产出分项年内首度萎缩，均显现当前制造业依然承压，经济下行压力不减，需更多宽松政策提振。

汇丰和官方PMI图表：link.reuters.com/waf84w

市场反应方面，中国股市沪综指持续走强，早盘大涨2.77%；澳元兑美元则自0.7645美元下滑至0.7629。

**二季度经济料持稳**

今年以来，面对经济下行压力，政府从激发市场活力，增强经济增长动力等多方面入手，综合施策，密集出台了一系列政策措施，目前来看政策效果逐渐显现，经济增长态势向趋稳方向发展。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，5月份PMI指数小幅提高，显示经济增长趋稳；新订单、新出口订单指数提高，反映市场需求平稳；产成品库存指数继续降低，采购量指数和购进价格指数继续提高，反映了企业补充库存活动有所增加。

“综合PMI指数预示的变化，考虑近期稳增长政策较多，政策效果在未来一个时期会持续显现的因素，经济增长由落转稳态势已比较明显。”张立群说。

招商证券固定收益团队亦点评称，5月官方制造业PMI数据显示制造业景气度有微弱改善，反映持续稳增长效果有所显现，但整体水平仍低，大、中型企业继续改善，小型企业仍然不佳。

“经济下行压力仍存，但随着政策逐步落地，边际改善迹象逐渐显现，二季度经济触底回稳的概率进一步增强。”该团队表示。

与此形成对比的是，中国5月官方非制造业商务活动指数降至53.2，为2008年12月以来的最低，表明非制造业虽然继续保持平稳增长状态，但增速放缓；其中新订单分项指数虽然结束两个月回落走势并升至49.5，但仍在50关口下方。

中国物流信息中心的武威在解读非制造业PMI数据时称，从各主要指数变化看，新订单指数、中间投入价格指数和销售价格指数均有回升，业务活动预期指数也保持在60以上的高位，显示非制造业运行仍较稳健。

“总体来看，非制造业市场走势稳健，继续发挥着‘稳定器’的作用。需求的好转和价格的回升有望给经济运行带来正面的影响。”武威表示，“但也要看到当前市场需求整体水平仍然不高，新订单指数保持在49左右。仍需继续注重挖掘市场发展潜力，培育市场需求基础，充分发挥非制造业，特别是服务业与相关产业的融合效应，强化其对稳增长、调结构的推动作用。”

统计局数据显示，5月非制造业PMI投入品价格分项指数环比上升2个百分点至52.8，销售价格指数亦升1.5个百分点至50.4；业务活动预期指数则微幅上升至60.1。

受前期利好政策带动，房地产需求延续小幅好转趋势。房地产业新订单指数达到48.4，连续四个月实现环比上升，表明房地产行业需求呈现小幅好转趋势；在需求改善的驱动下，房地产销售价格指数结束了连续五个月的回落趋势，本月升至49.2。

中国央行发布的中国金融稳定报告（2015）称，中国经济下行压力加大，部分经济风险显现，今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重松紧适度适时适度预调微调，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

中国国家主席习近平近日表示，中国“十三五”时期（2016-2020）要在保持经济增长和转变发展方式等方面取得明显突破，促进经济增长向依靠消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动转变。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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