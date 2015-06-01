中国5月官方非制造业商务活动指数降至53.2--国家统计局

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，2015年5月官方非制造业商务活动指数降至53.2，上月为53.4。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
15年/5月 4月 3月 2月 1月 14年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
非制造业PMI 53.2 53.4 53.7 53.9 53.7 54.1 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55 55.5
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。