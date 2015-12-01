中国11月官方制造业PMI降至49.6 创逾三年最低水准--国家统计局

国家统计局网站刊登的新闻稿并显示，分企业规模看，大型企业PMI为51.2%，比上月上升0.2个百分点，在扩张区间呈现企稳走势；中、小型企业PMI为48.3%和44.8%，分别比上月下降0.4和1.8个百分点，继续低于临界点。