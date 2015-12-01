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中国财经 | 2015年 12月 1日 星期二 09:18 BJT

中国11月官方制造业PMI降至49.6 创逾三年最低水准--国家统计局

路透北京12月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2。

路透访问分析师原本预计11月PMI为49.8，上月为49.8。

国家统计局网站刊登的新闻稿并显示，分企业规模看，大型企业PMI为51.2%，比上月上升0.2个百分点，在扩张区间呈现企稳走势；中、小型企业PMI为48.3%和44.8%，分别比上月下降0.4和1.8个百分点，继续低于临界点。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__________________________2015年__________________________ __2014年__

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月

PMI(%)49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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