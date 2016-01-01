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中国财经 | 2016年 1月 1日 星期五 09:17 BJT

中国12月官方制造业PMI微升至49.7 环比增加0.1个百分点--国家统计局

路透北京1月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年12月官方制造业采购经理人指数(PMI)微升至49.7，和路透调查预估中值相符，略高于上月的49.6。

国家统计局网站刊登的新闻稿并显示，分企业规模看，大型企业PMI为50.9，虽比上月回落0.3个百分点，但继续保持扩张态势；中型企业PMI为49.6，比上月回升1.3个百分点，仍处于临界点以下；小型企业PMI为44.9，比上月微升0.1个百分点，持续处于收缩区间。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_____________________________2015年_____________________________ __2014年__

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 PMI(%) 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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