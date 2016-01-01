中国12月官方制造业PMI微升至49.7 环比增加0.1个百分点--国家统计局

国家统计局网站刊登的新闻稿并显示，分企业规模看，大型企业PMI为50.9，虽比上月回落0.3个百分点，但继续保持扩张态势；中型企业PMI为49.6，比上月回升1.3个百分点，仍处于临界点以下；小型企业PMI为44.9，比上月微升0.1个百分点，持续处于收缩区间。