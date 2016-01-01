中国12月官方制造业PMI微升至49.7 环比增加0.1个百分点--国家统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年12月官方制造业采购经理人指数(PMI)微升至49.7，和路透调查预估中值相符，略高于上月的49.6。
国家统计局网站刊登的新闻稿并显示，分企业规模看，大型企业PMI为50.9，虽比上月回落0.3个百分点，但继续保持扩张态势；中型企业PMI为49.6，比上月回升1.3个百分点，仍处于临界点以下；小型企业PMI为44.9，比上月微升0.1个百分点，持续处于收缩区间。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
_____________________________2015年_____________________________ __2014年__
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 PMI(%) 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。