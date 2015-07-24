7月财新中国制造业PMI初值降至逾一年低点 制造业前景难乐观（更新版）

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路透北京7月24日 - 最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位，包括新订单、新出口订单在内的多个分项指数从扩张区间跌入收缩区间，反映当前中国制造业在弱需求下增长仍然乏力。

财新传媒/Markit周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，中国7月制造业PMI初值降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。

Markit/财新提供的新闻稿并显示，7月制造业产出分项指数初值降至47.3，为16个月来最低且连续三月在50下方，上月终值为49.7。

海通证券宏观团队的姜超等点评称，7月财新制造业PMI在历年同期中也属偏低水平，指向制造业景气依然偏弱。“7月以来发电耗煤继续负增，工业增速仍未现企稳迹象，继财政稳增长之后，政府再次祭出外贸稳增长政策，但能否奏效尚需观察。”

从分项数据看，海通证券指出，新订单和新出口订单均回落，指向内外需同步转差。生产连续第5个月回落，需求走弱令企业生产意愿依然低迷。就业微升，但连续21个月低于荣枯线，企业用工意愿仍弱。购进价格和产出价格均回落，印证7月以来工业品价格仍在走低。预计7月PPI环比继续下滑。原材料库存回落而产成品库存回升，指向库存状况有所恶化，去库存压力再现。

而方正证券首席宏观分析师郭磊倾向于从更直观一些的高频数据判断，指出7月数据没有理由比6月差那么多，预计三四季度经济将处于一轮弱复苏脉冲中。

他援引可观测的高频数据称，7月前三周的发电耗煤同比是-7.6%，较6月-9.6%的降幅有所收窄；上海出口集装箱运价指数（SCFI）同比降幅也有所收窄。当然，十大城市和30大城市的地产销量同比已略有放缓，但这一点并不影响前期回升所带来的工业和消费端的滞后反应。

财新/Markit数据显示，新订单和新出口订单指数均降至50下方，分别为15个月和25个月低点。就业指数略有回升，但已21个月处于收缩区间。

投入和出厂价格指数均下滑，并处于50下方，库存方面，采购库存为三个月低点，在上月短暂扩张后再度收缩，产成品库存则五个月来首次扩张。

北京时间10:15，中国股市沪综指.SSEC最新上涨0.6%；对中国经济数据敏感的澳元兑美元跌至六年来最低水准，一度跌至0.7304，为2009年以来最低；最新报0.7311，日内跌0.7%。

财新制造业PMI图表： link.reuters.com/zed35w

中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。但经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。

多数人士预计中国经济缓中趋稳、稳中向好，下半年有望企稳。路透调查显示，一连串放松政策举动应会帮助中国经济今年增长7%，但2016年经济增长前景料小幅恶化。根据39位分析师的预估中值，中国经济明年料增长6.7%，略低于4月时预估的6.8%。调查显示，预计12月前中国将降息25个基点，再降准100个基点。

不过，中国宏观经济学会秘书长王建表达了不同的观点。他认为，不匹配的数据显示中国经济并未见底，下行风险依然很大，并预计明年一季度会明显回落。

国务院此前召开常务会议表示，要进一步推动对外贸易便利化，为外贸企业减负助力，促进进出口稳定增长；鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务，扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围，稳步放宽境内企业人民币境外债务融资。

是次PMI预览数据样本采集期为7月13-22日之间。终值定于8月3日发布。这也是中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权后的第一次数据发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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