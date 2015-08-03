（更正）7月财新中国制造业PMI终值降至两年低点 连续五个月收缩--财新

(更正：首段文字中终值数据降至“47.1”有误，应为“47.8”)

路透北京8月3日 - 中国财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。

Markit/财新提供的新闻稿并显示，7月制造业产出分项指数终值降至47.1，为2011年11月来最低且连续三月在50下方，上月终值为49.7。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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