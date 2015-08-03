7月财新中国制造业PMI终值降至两年低点 需求不振仍需政策助力（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京8月3日 - 受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。
财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。
Markit/财新提供的新闻稿并显示，新业务总量和新出口订单量重新陷入下降趋势，并导致制造商减产，产出分项指数创下2011年11月以来最低。
“7月官方和财新制造业PMI均出现不同程度下行，虽然有高温暴雨等环境因素的扰动，但需求不振、生产放缓和价格加速收缩的趋势显而易见，当前制造业仍处于底部区间。”申万宏源宏观团队的李慧勇和邱涤凡点评称。
Markit调查显示，新订单和新出口订单指数均跌破荣枯线，其中新订单降至16个月低位。而新订单的减少，引发采购重现收缩，采购数量指数降至2012年1月来最低，月内采购库存也小幅下降，部分厂商表示与持续的库存调整有关；成品库存则与6月大致持平。
价格方面，投入和产出价格指数均明显下降，且持续收缩，据受访厂商反映，原料成本下降，减轻了整体投入负担。月内制造业产品的平均售价也有下降，许多受访厂商因新业务竞争加剧而选择降价。
对于财新PMI终值断崖式下跌，方正证券首席宏观分析师郭磊认为可能还要继续观察。他表示，该数据似乎一下子丢失了环比可比性。整体感觉7月环比6月的经济下行应该没有那么大，下行应该在0.2个点以内。从高频来看，发电耗煤同比回升；代表外需的上海出口集装箱运价指数（SCFI）和中国出口集装箱运价指数（CCFI）一升一降；粗钢产量和螺纹钢价格整体下行，但第四周钢价环比出现一轮明显回升。
数据公布后，中国股市上证综合指数.SSEC进一步扩大跌幅，对中国经济敏感的澳元ADU=D4亦下滑。
浏览财新PMI图表，点选链接 link.reuters.com/byq35w
日前召开的中共中央政治局会议指出，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。
周末公布的官方制造业PMI数据亦不及预期。生产、新订单及出口等主要分项纷纷下降，拖累其降至五个月低位，表明经济企稳基础不够牢固。不过，服务业持续回升、建筑业淡季不淡，带动官方非制造业PMI升至五个月高位。
申万宏源认为，7月份官方PMI数据差于预期，整体仍偏弱势，当前中国的经济处于L型底部区间，下行压力不容乐观。
他们指出，730政治局会议对当前经济面临的问题有客观认识，明确指出“保持经济平稳发展需要付出更多努力”，下半年宏观政策仍将保持宽松基调，财政政策的持续发力将成为稳增长的重点。
中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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