7月财新中国制造业PMI终值降至两年低点 需求不振仍需政策助力（更新版）

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路透北京8月3日 - 受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。

Markit/财新提供的新闻稿并显示，新业务总量和新出口订单量重新陷入下降趋势，并导致制造商减产，产出分项指数创下2011年11月以来最低。

“7月官方和财新制造业PMI均出现不同程度下行，虽然有高温暴雨等环境因素的扰动，但需求不振、生产放缓和价格加速收缩的趋势显而易见，当前制造业仍处于底部区间。”申万宏源宏观团队的李慧勇和邱涤凡点评称。

Markit调查显示，新订单和新出口订单指数均跌破荣枯线，其中新订单降至16个月低位。而新订单的减少，引发采购重现收缩，采购数量指数降至2012年1月来最低，月内采购库存也小幅下降，部分厂商表示与持续的库存调整有关；成品库存则与6月大致持平。

价格方面，投入和产出价格指数均明显下降，且持续收缩，据受访厂商反映，原料成本下降，减轻了整体投入负担。月内制造业产品的平均售价也有下降，许多受访厂商因新业务竞争加剧而选择降价。

对于财新PMI终值断崖式下跌，方正证券首席宏观分析师郭磊认为可能还要继续观察。他表示，该数据似乎一下子丢失了环比可比性。整体感觉7月环比6月的经济下行应该没有那么大，下行应该在0.2个点以内。从高频来看，发电耗煤同比回升；代表外需的上海出口集装箱运价指数（SCFI）和中国出口集装箱运价指数（CCFI）一升一降；粗钢产量和螺纹钢价格整体下行，但第四周钢价环比出现一轮明显回升。

数据公布后，中国股市上证综合指数.SSEC进一步扩大跌幅，对中国经济敏感的澳元ADU=D4亦下滑。

浏览财新PMI图表，点选链接 link.reuters.com/byq35w

日前召开的中共中央政治局会议指出，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。

周末公布的官方制造业PMI数据亦不及预期。生产、新订单及出口等主要分项纷纷下降，拖累其降至五个月低位，表明经济企稳基础不够牢固。不过，服务业持续回升、建筑业淡季不淡，带动官方非制造业PMI升至五个月高位。

申万宏源认为，7月份官方PMI数据差于预期，整体仍偏弱势，当前中国的经济处于L型底部区间，下行压力不容乐观。

他们指出，730政治局会议对当前经济面临的问题有客观认识，明确指出“保持经济平稳发展需要付出更多努力”，下半年宏观政策仍将保持宽松基调，财政政策的持续发力将成为稳增长的重点。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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