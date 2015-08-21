8月财新中国制造业PMI初值续降至47.1 创77个月低点--财新

路透北京8月21日 - 中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。

这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方。上月终值为47.8。

Markit/财新提供的新闻稿并显示，7月制造业产出分项指数初值续降至46.6，创45个月低点，且为连续第四个月处在50下方；上月终值47.1。

是次PMI预览数据样本采集期为8月12-19日之间。终值定于9月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。（完）

(发稿 乔艳红)

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