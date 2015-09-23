9月财新中国制造业PMI初值降至47 为六年半最低位

路透北京9月23日 - 中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。

该指数已连续七个月处于荣枯线下方。上月终值为47.3。

Markit/财新提供的新闻稿并显示，9月制造业新订单分项指数初值降至46，为46个月来最低且连续三个月在50下方，上月终值为46.6。

是次PMI预览数据样本采集期为9月11-21日之间。终值定于10月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI将于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。（完）