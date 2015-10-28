调查：中国10月官方制造业PMI料微升至荣枯线 稳增长政策渐显效

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月28日 - 路透综合20家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计较上月略有回升，重归荣枯线，反映在稳增长政策的持续刺激下，经济形势有所改善。
据路透调查，9月官方制造业PMI预计在50，稍高于前值49.8。该指数已连续两月在荣枯线之下。
“稳增长政策持续发力，对以大型企业为主的中采PMI来说是较好的影响，会微弱回升至临界值附近。”招商证券宏观分析师张一平表示，他们对PMI的预测为50，与中值一致。
他进一步称，从9月PMI来看，稳增长的政策刺激力度是有增强的，虽然整体综合指数在50以下，但产出、新订单、大型企业PMI都在回升，是政策见效的表现。9及10月也有更多刺激政策出来，包括上周的双降。另外高频数据看，水泥价格在回升，说明10月投资应该不会再往下滑，预计基建投资会在20%左右。
不过兴业银行首席经济学家鲁政委指出，对10月PMI走势影响较大的变量可能是生产量指数和就业指数，前者由于阅兵等扰动因素影响减弱，难以继续反弹，后者通常在10月会有所下滑。他们对PMI的预测为49.7。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
_________________________2015年_______________________ ____2014年_______
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
PMI(%) -- 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8
进入下半年来，中国政府稳增长政策继续加码，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长；财政支出进一步加快，提高债务置换额度；货币政策上，央行10月再出利率和准备金率双降，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制。
中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9%。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。
对于GDP增速破七，中国总理李克强表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。人民日报亦连续刊文强调，应理性看待中国经济增速，GDP季度间波动是正常的，对实现全年7%左右的增速目标充满信心。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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