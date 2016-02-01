中国1月官方制造业PMI降至49.4 低于预期--国家统计局

路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--2016年1月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 降至49.4，路透调查预估中值49.6，上月为49.7。

中国物流与采购网发布的数据显增示，从企业规模来看，大型、中型企业生产指数高于50%，分别为52.6%、51.2%；小型企业低于50%，为46.3%。

从12个分项指数来看，同上月相比，除购进价格、从业人员2个指数有所上升外，其他各项指数均有所下降。其中，产成品库存、采购量、进口3指数下降较为明显，降幅超过了1个百分点。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__2016年__ _____________________________2015年_____________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）