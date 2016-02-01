中国1月官方制造业PMI降至49.4 低于预期--国家统计局

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--2016年1月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 降至49.4，路透调查预估中值49.6，上月为49.7。
中国物流与采购网发布的数据显增示，从企业规模来看，大型、中型企业生产指数高于50%，分别为52.6%、51.2%；小型企业低于50%，为46.3%。
从12个分项指数来看，同上月相比，除购进价格、从业人员2个指数有所上升外，其他各项指数均有所下降。其中，产成品库存、采购量、进口3指数下降较为明显，降幅超过了1个百分点。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
__2016年__ _____________________________2015年_____________________________
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
PMI(%) 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。