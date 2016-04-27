路透调查：中国4月官方制造业PMI料续升至50.4 创一年半高点

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月27日 - 路透综合28家分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)料进一步回升至50.4，创下2014年10月以来的最高水准。这表明在政策强力支持和房地产市场超预期反弹带动下，经济开始止跌回稳。
“去年年底以来，财政和信贷政策都更加宽松。政府稳增长压力益增，以及地方融资能力改善，不仅带动了基础设施投资，还推高了非住宅的房地产投资。”瑞银首席经济学家汪涛称。
她指出，在房地产回暖、宽松信贷和财政政策的大力支持下，中国今年经济成长率料仅温和放缓至6.6%，此前预估为6.2%；明年可能进一步放缓至6.3%。
路透调查同时显示，20位分析师对中国4月财新制造业PMI的预估中值为49.9，亦高于前值49.7。财新制造业PMI定于5月3日公布。
下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
_____2016年____ ___________________2015年________________________
3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
PMI(%)50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1
中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。稍早国家统计局公布，3月规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月份加快6.3个百分点。
申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，二三季度中国经济仍将处于向上脉冲的蜜月期，量价齐升将推动企业盈利提升，4月高频数据显示经济仍在回暖、价格也在回升，预计企业盈利仍将继续改善。
国家统计局局长宁吉喆日前曾表示，一季度经济稳中有进的趋势料将延续，经济形势已经出现一些积极变化，有效投资加快、工业生产回稳、通货紧缩得到抑制、房地产销售出现回暖、市场预期也在好转。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。