路透调查：中国4月官方制造业PMI料续升至50.4 创一年半高点

路透北京4月27日 - 路透综合28家分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)料进一步回升至50.4，创下2014年10月以来的最高水准。这表明在政策强力支持和房地产市场超预期反弹带动下，经济开始止跌回稳。

“去年年底以来，财政和信贷政策都更加宽松。政府稳增长压力益增，以及地方融资能力改善，不仅带动了基础设施投资，还推高了非住宅的房地产投资。”瑞银首席经济学家汪涛称。

她指出，在房地产回暖、宽松信贷和财政政策的大力支持下，中国今年经济成长率料仅温和放缓至6.6%，此前预估为6.2%；明年可能进一步放缓至6.3%。

路透调查同时显示，20位分析师对中国4月财新制造业PMI的预估中值为49.9，亦高于前值49.7。财新制造业PMI定于5月3日公布。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_____2016年____ ___________________2015年________________________

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

PMI(%)50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1

中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。稍早国家统计局公布，3月规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月份加快6.3个百分点。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，二三季度中国经济仍将处于向上脉冲的蜜月期，量价齐升将推动企业盈利提升，4月高频数据显示经济仍在回暖、价格也在回升，预计企业盈利仍将继续改善。

国家统计局局长宁吉喆日前曾表示，一季度经济稳中有进的趋势料将延续，经济形势已经出现一些积极变化，有效投资加快、工业生产回稳、通货紧缩得到抑制、房地产销售出现回暖、市场预期也在好转。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）