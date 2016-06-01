中国5月官方制造业PMI为50.1 持平于上月--国家统计局

路透北京6月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI 为50.1，持平于上月。路透调查预估中值为50。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）