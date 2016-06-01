中国5月官方制造业PMI为50.1 持平于上月--国家统计局

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI 为50.1，持平于上月。路透调查预估中值为50。
该指数连续三个月处于50荣枯分水岭上方。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
_________2016年________ _______________2015年_________________
5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 PMI(%)50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。