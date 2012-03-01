中国PMI续升且保持扩张表明经济“硬着陆”风险很低--中金

中国大型投行--中金公司最新发布研究报告称，中国PMI连续3个月回升并保持扩张态势说明经济“硬着陆”的风险很低，特别是就业数据如期明显回升，使得宏观政策出台大规模刺激方案的必要性和可能性都不大。

路透北京3月1日电----中国大型投行--中金公司最新发布研究报告称,中国PMI连续3个月回升并保持扩张态势说明经济"硬着陆"的风险很低,特别是就业数据如期明显回升，使得宏观政策出台大规模刺激方案的必要性和可能性都不大.

报告认为,由於制造业复苏基础尚不牢固,仍需要政策保持必要的支持力度.预计未来货币总量宽松的方向将更加明确,上半年央行仍需降低存款准备金率2-3次(每次50个基点).

"特别是在一季度,随着财政存款回归央行、央票到期量萎缩以及外汇占款的增速放缓,紧张的市场流动性仍是制约稳定增长的最大因素."报告称.

中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.

春节因素导致中国1月CPI超预期上涨4.5%,终止此前连续五个月的回落趋势.尽管通胀持续回落的整体态势并未改变,但同时也表明通胀压力仍存,监管层未来政策调整预计将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.(完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

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