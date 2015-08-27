调查：中国8月官方制造业PMI料跌破荣枯线 实体经济继续底部徘徊

* 调查数据： reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI

* 公布项: 中国8月官方制造业PMI

* 公布时间: 9月1日(周二)约9:00

* 路透预估中值：49.7 预估区间: 47.0~50.1

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计进一步下滑并跌破50荣枯线，显示中国实体经济未有明显改善，仍在底部徘徊。

招商证券宏观分析师张一平表示，从8月高频数据来看，螺纹钢和水泥价格、粗钢产量等同比表现仍然较弱，整体还是个向下的趋势，此前财新PMI初值也印证了这一点。

安信证券首席经济学家高善文等对近期实体经济态势作出判断：一方面，存货回补结束并转入去化过程，可能对短期经济动能有所压制，这一局面也许还会持续一段时间；另一方面，考虑到广义财政冲击对经济增速拖累作用的消退、商品房销售的改善对开发投资活动的支持，今年晚些时候的经济动能有望在低位稳定下来。

“但在外需和经济内生动力不足的背景下，经济动能想要更确定、更紮实地企稳，仍然有赖于基建活动边际上发挥更大的作用，货币政策宽松独木难支。”他在报告中写道。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

____________________2015年_________________ _________________2014年_____________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%) -- 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51

中国8月财新制造业PMI初值降至47.1，创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。财新PMI终值定于9月1日公布。

华宝信托分析师聂文预计，还会有更多有针对性的政策措施支持实体经济，他称上半年国内生产总值（GDP）增长7%归功于服务业的良好表现，但以股市现状，下半年经济形势会较为严峻。

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于本周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

中国发改委周三分析称，商业银行经营困难增加和股市调整令会导致金融行业增速减慢，拉低整体经济增长速度。不过今年以来出台宏观调控政策和改革举措在下半年还会继续发挥作用，预计全年国内生产总值将增长7%左右。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的8月中国官方制造业PMI预估详情:

野村证券 50.1

中国银行 50.0

法兴银行 49.8

申万宏源 49.8

ING金融市场 49.8

民族证券 49.8

招商证券 49.8

中金 49.8

Action Econo 49.8

mics

瑞穗 49.7

GF Dev Bank 49.7

DZ Bank 49.7

西班牙对外银 49.7

行

交银国际 49.6

摩根大通 49.5

华宝信托 49.5

凯投宏观 49.5

Natixis 49.4

国泰君安 49.0

民生证券 47.0

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8月预估中值 49.7

上月 50

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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