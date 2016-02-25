调查：中国2月官方制造业PMI料续降至49.3 连七个月低于荣枯线

路透北京2月25日 - 路透综合23家分析机构预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)料续回落至49.3，连续第七个月处在荣枯线下方，显示经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。

“今年国内经济增长形势不容乐观是现实，...虽然从去年下半年开始财政政策开始发力，且今年预算赤字率预计会突破3%红线，即便如此所能释放的增量资金极为有限，”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊称。

他表示，积极的财政政策是独木难支，还需要相对宽松的货币政策来为大型基建项目的开工建设提供配套资金。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_2016年_ _________________________2015年__________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8

工信部周四表示，今年工业经济总体体保持缓中趋稳运行态势，初步考虑，2016年规模以上工业增加值预期增长目标6%左右。同时也要看到经济运行面临下行压力在持续加大，地区、行业走势分化可能加深。

中国政府在今年一季度已开启“稳增长”大幕，不仅连续出台降首付、调整契税和营业税优惠政策、上调公积金利率等举措帮助房地产业去库存，货币方面的宽松也让人瞩目：春节前通过公开市场操作和SLO等投放2万亿短期流动性缓解资金面紧张，1月新增贷款高达2.5万亿也大大出乎市场意料。

章俊认为，如果中国今年要维持在6.5%左右增速来为后续的改革提供一个相对稳定的外部环境，那么固定资产投资将依然是支柱，而这其中的关键还是房地产和基建投资。

中国央行调查统计司司长盛松成撰文指出，未来一段时期，可将中国的财政赤字率提高到4%，甚至更高水平；而这并不会给中国政府带来较高的偿债风险；而且当前债券市场也为扩大政府债务创造有利条件。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）