调查：中国2月官方制造业PMI料续降至49.3 连七个月低于荣枯线

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月25日 - 路透综合23家分析机构预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)料续回落至49.3，连续第七个月处在荣枯线下方，显示经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。
“今年国内经济增长形势不容乐观是现实，...虽然从去年下半年开始财政政策开始发力，且今年预算赤字率预计会突破3%红线，即便如此所能释放的增量资金极为有限，”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊称。
他表示，积极的财政政策是独木难支，还需要相对宽松的货币政策来为大型基建项目的开工建设提供配套资金。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
_2016年_ _________________________2015年__________________________
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
PMI(%) 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8
工信部周四表示，今年工业经济总体体保持缓中趋稳运行态势，初步考虑，2016年规模以上工业增加值预期增长目标6%左右。同时也要看到经济运行面临下行压力在持续加大，地区、行业走势分化可能加深。
中国政府在今年一季度已开启“稳增长”大幕，不仅连续出台降首付、调整契税和营业税优惠政策、上调公积金利率等举措帮助房地产业去库存，货币方面的宽松也让人瞩目：春节前通过公开市场操作和SLO等投放2万亿短期流动性缓解资金面紧张，1月新增贷款高达2.5万亿也大大出乎市场意料。
章俊认为，如果中国今年要维持在6.5%左右增速来为后续的改革提供一个相对稳定的外部环境，那么固定资产投资将依然是支柱，而这其中的关键还是房地产和基建投资。
中国央行调查统计司司长盛松成撰文指出，未来一段时期，可将中国的财政赤字率提高到4%，甚至更高水平；而这并不会给中国政府带来较高的偿债风险；而且当前债券市场也为扩大政府债务创造有利条件。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)