调查：中国3月官方制造业PMI料自四年低点回升 但连八月处萎缩

路透北京3月29日 - 路透综合32家分析机构预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)料自逾四年低点回升至49.3，显示季节性因素消除，经济出现改善迹象；不过该指数仍将连续第八个月在荣枯线下方，制造业仍处于萎缩区间。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，国际大宗商品价格反弹带动国内补库存小周期，房地产销售火爆刺激投资企稳，加上去年同期的低基数，预计3月经济增长数据的反弹会全面开花，“随着春节假期结束，历史上3月份PMI一般会高于2月。”

中金公司也在报告中称，1-2月经济数据显示了一些积极信号。随着逆周期政策效果显现以及预期改善，预计经济活动在3月继续企稳。

路透调查同时显示，25位分析师对3月财新制造业PMI的预估中值为48.2，亦高于前值48。财新制造业PMI也将于4月1日公布。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__2016年__ _______________________2015年________________________

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

PMI(%) 49 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9

中国总理李克强日前表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。[nL3S16W1IY]

中国政府在今年一季度已开启“稳增长”大幕，连续出台降首付、调整契税和营业税优惠政策、上调公积金利率等举措助力房地产业去库存，并自3月1日起普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

兴业银行的鲁政委认为，经济企稳，同时通胀和一二线城市房价飙升，或许令货币政策切实从“稳健偏宽松”向“稳健”微调。经济企稳和美元的暂缓加息，为进一步推进人民币汇率的市场化，提供了时间宝贵的难得窗口，关注人民币汇率对一篮子从前一段的“水平”转向“下斜坡”的可能性。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）