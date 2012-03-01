中国2月PMI受楼市调整拖累--花旗

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---中国2月制造业采购经理人指数(PMI)如期温和反弹,但投资银行花旗(C.N)周四发布研究报告指出,当月反弹幅度低於往年平均水平,年初经济活动大幅放缓主要是由於中国对房地产市场的调控.
中国宏观经济先行指标--2月官方PMICNPMIB=ECI升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.
报告分析称,春节後PMI反弹幅度弱於2005-2011年的平均水平,显示出制造业活动正继续缓慢扩张.
"我们认为,经济活动(工业生产和固定资产投资)可能已在2012年初大幅减速,这尤其应该归咎於房地产市场的调整,且亦表现在疲弱的货币及信贷数据上,"花旗表示.
在持续严厉调控政策下,2011年中国房地产行业主要指标增幅已明显放缓,投资及新开工增速均出现明显下滑,房价快速上涨势头终於得到遏制.今年1月,70个大中城市房价环比均停涨,同比涨幅续降.
报告并指出,尽管当月新增出口订单大幅反弹,进口指数亦有所增长,不过,这是否就反映出进出口可持续扩张,则仍有待观察.在欧元区将经历衰退的情况下,今年全球经济复苏料将处於较低水平.
另一方面,CPI(居民消费价格指数)涨幅可能已降至3.4%左右.这一趋势若经确认,将为3月进一步放松政策扫清道路,包括再度下调存款准备金率,以及在月中批准预算後出台更多积极的财政政策.
中国央行此前於2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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