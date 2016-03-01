（修正）综述：中国2月制造业和非制造业PMI刷新数年低点 稳增长压力升温

(修正：第五段背景中，应为“2016”年2月官方制造业采购经理人指数)

路透北京3月1日 - 中国2月官方制造业和非制造业PMI双双降至多年低点，其中固然有季节性因素，但也表明经济下行压力有增无减，就业风险值得关注，短期稳增长压力升温。

央行昨日宣布再度降准，已经明确释放宽松信号。但在金融传导机制不畅、货币宽松边际效应递减之际，财政政策将担纲稳增长的主角，今年赤字率提高看来已势在必行；但长期来看经济实现复苏回升，还是要依靠供给侧结构性改革。

“制造业和非制造业需求低迷，反映政策刺激有必要进一步加大，”招商证券宏观分析师张一平称，“总的来看，稳增长是短期内最重要的目标。”

他认为，政策发力有助于短期托底，国内经济继续下滑的风险逐步降低，但长期内走出目前困局的关键仍在于结构性改革。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--2016年2月官方制造业采购经理人指数(PMI)续降至49.0，低于路透调查预估中值49.3，为连续第七个月处于荣枯线下方，并创下2011年11月以来最低水平；2月非制造业商务活动指数则降至52.7，刷新2008年12月以来的逾七年最低水准。

财新/Markit也在同日联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)降至48.0，为去年9月以来最低水准；其中产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。

“政府在2月陆续出台降首付比例、加大契税营业税优惠力度等政策，有效刺激房地产需求、带动上下游行业，同时PPP、专项建设基金加速落地，但总需求依然低迷，稳增长政策还需发力，”民生证券宏观团队称。

该团队认为，下一步稳增长政策会继续发力，财政政策力度有望加大，货币政策随时跟进配合；但长期来看，货币宽松和刺激只是治标，坚定不移推进供给侧改革才是治本之策。

中国官方和财新PMI图表 reut.rs/1SdZLxF

疲弱的PMI数据令中国加大宽松力度的预期升温，再加上中国央行昨日宣布降准，带动亚洲股市早盘小涨0.39%；中国国内股市沪综指.SSEC早盘小幅上升后转为下跌，早盘尾段报下滑0.05%至2,686.5点；即期人民币兑美元最新报6.5413，上日收报6.5472。

**经济持续下行，就业风险需警惕**

从分类指数看，在构成官方制造业PMI的五个分类指数中，只有生产指数高于临界点，新订单、从业人员、供应商配送时间和原材料库存均低于临界点。

其中，生产和采购指数分别下行1.2和1.1个点，显示受需求不振和节假日因素影响，企业生产经营活动继续降温，原材量采购意愿持续下降；就业指数小幅下行0.2个点，已连续七个月低于48。

财经PMI中，2月产出指数亦降至五个月低点；就业指数跌至46.0，为2009年1月以来最低。受访厂商普遍表示产量下降与市况疲弱、新接业务减少有关；月内减少用工的厂商则普遍表示，为节省成本，公司采取了压缩规模的措施，员工自愿离职后也不再填补空缺。

“虽然节假日前后可能存在季节性的数据波动，但在今年供给侧改革的大背景下，就业市场风险显性化将是大概率事件，就业指标后续走势仍值得重视，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。

他认为，整体上2016年中国经济将呈宽货币、弱经济格局，制造业下行、经济筑底的背景下，需格外关注供给侧改革带来的机会和风险；为保持货币真正宽松，社会融资成本真正下降，货币宽松力度还需加大。维持全年降准5次，降息1-2次的判断。

统计局提供新闻稿显示，分企业规模看，大型企业PMI为49.9，比上月下降0.4个百分点，位于临界点以下；中型企业PMI为49.0，与上月持平，仍低于临界点；小型企业PMI为44.4，比上月下降1.7个百分点，持续位于收缩区间。

**稳增长压力升温**

经济下行压力加大，导致近期政策稳增长诉求明显提升。年初以来，政府已经通过降低首付比例、调整营业税和契税优惠政策等，来帮助房地产市场去库存。

中国央行也时隔四个月后再出手，决定自3月1日起普降存款准备率0.5个百分点。此举旨在对冲外汇占款流失缺口、缓和市场流动性，将有助于刺激需求，稳定经济增长。

“（财新PMI）产出、新订单和就业等所有关键领域都暗示制造业经营环境在持续恶化，经济复苏之路依然颠簸，”财新智库首席经济学家何帆称。

他表示，政府需要推进改革，并采取温和刺激政策加强对经济的支撑力度，以免“硬着陆”。

中国财政部副部长朱光耀日前表示，2016年中国仍然有空间提高财政赤字；央行调查统计司司长盛松成也撰文指出，未来一段时期，可将中国的财政赤字率提高到4%，甚至更高水平，而这并不会给中国政府带来较高的偿债风险。

“1-2月工业经济开局不佳，PMI分项中生产、需求均回落，从中观看，电力耗煤同比下滑15.9%可为印证，短期稳增长压力升温，”海通证券首席宏观债券分析师姜超称，“而货币持续超发，或令16年通胀回升成为大概率事件，或致滞胀风险升温。”（完）