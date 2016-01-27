路透调查：中国1月官方制造业PMI料微降至49.6 连续半年处在萎缩区域

路透北京1月27日 - 路透综合20家分析机构预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅回落至49.6，连续第六个月处在荣枯线下方，显示经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。

“1月份受春节季节性因素影响明显，过年停工对企业影响比较大，同时也受极寒天气影响。实体经济没有太多亮点，预计一季度还是下滑一些。”招商证券宏观分析师张一平表示，他们对1月PMI的预测为49.5。

兴业银行首席经济学家鲁政委则称，去年第四季度第二产业GDP增速出现反弹，显示工业产出有企稳迹象。1月份电厂耗煤继续保持上升势头，这可能意味着制造业产出增加。另一方面，临近春节，1月份就业指数一般季节性下降。综合来看，PMI可能与上月持平。

机构普遍预期中国经济在今年一季度表现仍不太乐观。中国交通银行稍早发布今年中国经济展望，预计全年经济运行呈前低后稳特征，GDP(国内生产总值)增速可能放缓至6.7%，政策仍将在稳增长和调结构之间加以平衡，短期内稳增长需要加大政策支持力度。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__2016年__ ___________________________2015年________________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) -- 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8

此前公布的GDP等数据显示，中国2015年经济增速6.9%，正式降挡至“6时代”，创出25年来最低。展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。

国务院总理李克强表示，要继续在区间调控基础上加大定向调控相机调控，推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，统筹运用财政货币政策和产业投资等政策手段，为经济发展营造稳定环境。

中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）