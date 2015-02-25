中国2月制造业PMI初值重返荣枯线之上 但不确定性犹存（更新版）

(新增更多数据细节和评论)

路透北京2月25日 - 中国农历新年前的经济活动呈现小幅改善的迹象。最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。

汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。路透调查预估中值为49.5。

Markit提供的新闻稿并显示，中国2月PMI新出口订单分项指数47.1，为2014年4月来首次萎缩，且为2013年6月以来最低，创出20个月最低点。

“今日公布的数据显示中国制造业在2月春节前有小幅改善。不过国内经济活动可能仍低迷，外需看来也存在不确定，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，“我们认为就目前情况看政策仍需要进一步放松来稳增长。”

就分项数据看，产出和新订单指数2月有所改善，其中产出指数升至五个月高位，新订单则为三个月高点。

价格指数则显示通缩压力仍大。投入和产出价格仍在萎缩区间，不过较前月均有上升。采购和产成品库存双双重返50上方。就业状况基本稳定。

数据公布后，中国股市沪综指.SSEC先涨后跌，北京时间10:27，沪综指下跌0.3%。对中国经济数据敏感的澳元兑美元创盘中新高。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳在数据公布后点评称，2月PMI总体反弹，高于市场预期，但结构改善依然较为有限，此外该数据受到春节影响扰动较大，也不宜过度解读。

他分析，新订单和供应商供货时间加快是PMI指数回升的主要贡献因素。但由于春节因素较多，2月本身是开工淡季，因此新订单增加的持续性仍需要观察。

他同时指出，从产成品库存来看，终端需求改善依然较为有限；同时新出口订单大幅回落到47.1，反映外需回升仍不明显。但随着欧洲经济反弹和美国经济改善，新出口订单存在上修的可能。此外，政府较为关注的就业指数亦在下滑。

“结合终端需求改善有限，我们预计未来政策仍将趋向宽松，在4月开工旺季前，存在降息25个基点的可能。”曹阳表示。

海通证券宏观分析师姜超等在数据后评论称，当前工业经济依然低迷，2月以来地产销量和电力耗煤增速降幅较大，而通缩风险依然未消。汇丰PMI虽短期改善但难阻大势，加之货币信用创造萎缩，未来仍需加大宽松货币政策力度。

节前中国中共中央政治局会议表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

是次PMI预览数据样本采集期为2月10-18日之间。终值定于3月2日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 林高丽)

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