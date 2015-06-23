6月汇丰中国制造业PMI初值回升显改善迹象 但增长动力仍弱（更新版）

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路透北京6月23日 - 新订单和产出指数双双回升，带动汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。

汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，中国6月制造业PMI初值升至49.6，连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点，5月终值为49.2。

Markit提供的新闻稿并显示，中国6月制造业PMI新订单分项指数升至50.3，为四个月高位，且是四个月来首次扩张；但就业分项指数降至逾六年低点。

Markit经济学家Annabel Fiddes表示，6月中国制造业PMI初值的分项表现有好有坏。新订单总体有小幅回升，采购活动亦有所上升，但制造业企业继续减员，就业指数创下六年多低点，这预示着，由于国内外需求持续相对低迷，企业对增长前景并不太看好。

“数据进一步证实制造业整体增长势头在二季度趋弱，暗示政府下半年会加大力度刺激经济增长和就业，”他说。

国家统计局人口和就业统计司高级统计师张志斌此前表示，中国经济仍在合理区间且部分指标出现回暖迹象；受政府促就业举措的影响，5月调查失业率在5.1%左右，较上月有所下降。

汇丰数据显示，产出分项指数在上月降至50之下后重回扩张区间，新出口订单亦回升至接近50。

价格指数有所企稳，投入价格指数升至10个月高位，出厂价格指数则略有下降，不过两项均仍处于50下方。库存方面，采购库存四个月来首次扩张，产成品库存降至一年低位。

北京时间10:12，中国股市沪综指.SSEC最新报4,514点，上涨0.8%；对中国经济数据敏感的澳元兑美元AUD=D4反应平淡，最新报0.7711美元。

汇丰制造业PMI图表：link.reuters.com/nyj94w

中国国内大型投行--中金公司在最新研究报告中称，预计中国经济活动增速未来2~3个月有望进一步企稳，并于三季度末至四季度呈现温和复苏态势；维持今年年内存款准备金率还将下调200个基点的预测，但预计基准利率今年或不再下调。

“我们认为，阻碍加权平均贷款利率更快下行的主要因素是高企的法定存款准备金率和疲弱的货币供应增速，而不是当前水平的基准利率，”中金首席经济学家梁红在报告中称。

中国国家主席习近平近日在贵阳调研时表示，要适应中国经济发展新常态，保持战略定力，加强调查研究，看清形势、适应趋势，发挥优势、破解瓶颈，统筹兼顾、协调联动，善于运用辩证思维谋划经济社会发展。

在今年前五个月投资增速创下近15年新低之后，中国国务院祭出多项稳增长举措，表示加大重点领域有效投资，引导金融机构加快重大工程、PPP项目等贷款审批，并进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。

是次PMI预览数据样本采集期为6月12-19日之间。终值定于7月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 宿泱韫/乔艳红； 审校 黄凯)

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