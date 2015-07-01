中国6月官方制造业PMI未如期改善 内外需皆弱有待政策进一步托底（更新版）

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路透北京7月1日 - 最新公布的6月中国官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，新订单等多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方，制造业前景依然难言乐观，相对而言，服务业则表现出一定韧性，持续上升。

综合看PMI这一先行指标，当前中国经济的增长动能仍显不足。尽管央行上周末年内第三次降息并定向降准，但分析人士普遍认为，政策需要继续发力为经济托底。

国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI持平于上月的50.2，连续四个月位于荣枯线上方，但仍逊于路透调查的预估中值50.3。

“6月份PMI指数与上月持平，表示未来经济增长大体平稳。新订单指数、出口订单指数出现下降，反映经济增长的需求基础还不稳固。”CFLP特约分析师张立群表示，当前欧元区面临希腊债务谈判危机，世界经济形势变数增多，出口前景不明朗。应进一步抓紧落实稳增长的各项措施，稳定投资增速，增强内需对经济增长的支撑作用。

就官方制造业PMI分项指数看，6月生产指数为52.9，同上月持平，略低于去年同期0.1个百分点；采购量指数为50.9，较上月略微回落0.1个百分点。两指数走势反映出制造业生产形势平稳回升。制造业从业人员指数保持在48以上正常水平，显示整体就业形势稳定。

但需求端回升力度弱，CFLP新闻稿指出，新订单指数仅在5月份出现稍为明显回升，但6月份又有所回落，二季度平均水平为50.3%，同一季度持平，低于去年同期1.8个百分点。新订单和新出口订单分别降至50.1和48.2。

价格指数方面，市场价格持续下跌。企业购进价格指数、出厂价格指数均在50以下，但出厂价格指数更低，低于购进价格指数约3个百分点。“这种局面不利于企业效益改善，制约经济活力提升。”CFLP点评道。

更偏重中小企业的汇丰制造业PMI指数6月则略有改善，微升至49.4，但仍是连续第四个月低于荣枯线，且就业分项指数创逾六年低位。就汇丰分项看，6月产出指数小幅回升，新订单和新出口订单指数重返50上方；但制造业者继续减员，导致就业指数降至46.6，为2009年2月以来最低水平。

官方PMI显示大中小企业走势分化。中型和小型企业PMI未能延续5月的回升趋势掉头向下，和大型企业的PMI走势分化显着。6月大型企业PMI较5月回升0.1点至50.8，而中型和小型企业分别回落了0.2和0.4个百分点，特别是小型企业PMI仅为47.5。

“总体看，微观经济依然麻木。”民生证券宏观团队点评道，5月官方PMI值上升对经济复苏指向性不强。目前仅一线城市地产销售回暖，三四线城市房地产销售继续下行，全国房地产销售底部未见明显底部，房地产投资反弹短期难见拐点；PPI转正遥遥无期，重工业产能仍将面临长期去化压力，进而制约资本开支；劳动力成本上升和全球贸易再平衡，外需再难成救国奇兵。在此背景下，经济仍高度依赖稳增长托底。

中国股市沪综指.SSEC对PMI数据反应平平，在经历周二大幅反弹后早盘下跌，以消化昨日巨大的短线获利浮筹。

民生证券宏观团队认为，市场将更敏感。本轮牛市的核心逻辑（房地产下滑下的居民资产重配+政府信用收缩下的银行资产重配+经济下行压力下的货币宽松）虽有些许量变，并未见根本性反转，牛市仍将继续前行。但随着水位的不断攀升，波动和分化的加剧也将在所难免。

汇丰和官方PMI图表：link.reuters.com/rev94w

**服务业持续改善**

尽管6月制造业PMI数据乏善可陈，但非制造业的持续回升为黯淡的经济抹上一丝亮色。同日公布的非制造业商务活动指数从上月的53.2小幅改善至53.8。

“这说明在经济下行过程中，服务业表现出更大的韧性，同时也在一定程度上反映了中国经济在结构转型。”摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊表示。

非制造业新订单、新出口订单、从业人员指数均呈现不同程度回升，其中新订单升至今年以来的新高51.3，市场业务活动、需求与就业的共同回升，在一定程度反映出非制造业经济运行趋于良好。

数据显示，房地产需求继续回升，房地产新订单指数和销售价格指数均呈现连续回升走势，新订单指数虽仍在50以下，但指数连续5个月环比回升，反映房地产市场需求仍保持持续好转趋势。

“总体来看，上半年非制造业经济保持了持续稳健增长趋势，6月份的回升如能延续，表明在宏观调控持续发力的背景下，结构调整的步伐也在逐步加快，将会为经济转型和持续发展奠定较好的基础。”中国物流信息中心的武威表示。

不过，短期而言，服务业好转对于提振中国经济仍是杯水车薪。国务院总理李克强日前强调，当前中国经济基本面是好的，经济运行处于合理区间，将继续实施区间调控，加强定向调控。而继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行上周末宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现。

海通证券的姜超等指出，官方PMI数据印证6月发电耗煤增速较5月大幅回落，反映工业经济依然低迷，当前需求不足和贷款利率偏高仍是症结所在。预计政府稳增长政策仍将加码。

摩根士丹利华鑫证券的章俊表示，在货币政策传导机制不畅的背景下，中央政府的政策重心开始转向积极的财政政策，来提高在建和新开工基建项目的资金到位率。财政政策相对于货币政策而言在短期内对经济的影响力更为直接和有效，因此预计未来经济基本面会持续改善，换而言之，最困难的阶段可能已经过去。

“为了配合积极的财政政策的展开以及重大基建项目的落地，我们认为相对宽松的货币政策依然必不可少。除了我们已经看到的放松贷存比之外，降息降准空间依然存在。”他称。

国务院稍早决定，在加快推进水利、中西部铁路等七类重大工程包建设的基础上，积极筹划新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通4类新的工程包。截至今年5月底，七类重大工程包累计完成投资3.1万亿元人民币。5月以来在建项目复工、推进速度明显提升，基建投资仍是支撑投资增长的主要力量。

下表为过去一年官方及汇丰制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_____________2015年______________ __________________2014年__________

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

官方PMI(%)50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51

汇丰PMI 49.4 49.2 48.9 49.6 50.7 49.7 49.6 50.0 50.4 50.2 50.2 51.7 50.7

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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