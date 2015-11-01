10月中国官方制造业PMI连续三月居荣枯线下方 稳增长需抓紧落实（更新版 ）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月1日 - 中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)与上月持平，表明随着政策逐步落地，经济增长保持趋稳态势，不过官方非制造业PMI创近七年来新低，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长政策措施仍需抓紧落实。
分析人士认为，当前经济增长总体处于底部企稳状态，前期系列稳增长措施的效果已经有所显现，但是稳增长的重心仍旧在“有定力”的“稳”字，其基础仍需要巩固，为明年经济奠定稳定基础。
统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--10月官方PMI为49.8%，低于路透调查的预估中值为50，连续三个月在荣枯线以下，呈现胶着状态。生产指数52.2%，略微下降0.1个百分点。新订单指数则连续两个月保持在略高于50%。
“从指数表现来看，市场需求整体平稳，但企业对订单不足感受仍然较强，尤其是小企业接单困难，生产经营形势一直未见明显好转。另外，由于产品价格上不去，企业经营效益改善也较为困难，稳增长政策措施仍需抓紧落实，确保今年经济走势完美收官。”中国物流信息中心陈中涛表示。
他认为，目前出口仍然偏弱，但今年以来陆续出台一系列促进外贸稳定增长的政策措施，目前政策效果正在逐步显现，加之西方圣诞节即将来临，对短期出口具有一定的带动作用，预计后期出口转稳。
统计局数据显示，新出口订单指数为47.4%，比上月下降0.5个百分点，进口指数为47.5%，低于上月0.6个百分点，两个指数在临界点下方双双回落。
面对经济下行压力，政府综合施策，密集出台了包括松动地方融资平台、债务置换、推广PPP以及加速批项目推出工程包等系列政策措施，目前来看政策效果逐渐显现，经济增长态势趋稳。
中国物流与采购联合会特约分析张立群表示，10月份PMI指数与上月持平，显示经济增长继续保持企稳态势。新订单和积压订单指数略升，表明市场需求趋稳；产成品库存和采购量指数略升，表示企业生产活动趋稳。出口订单指数下降，反映出口恢复增长仍然存在压力。
“综合这些情况，可以认为当前经济增长总体处于底部企稳状态。”他说。
民生证券宏观团队亦认为，内需来看，由于财政支出安排的季节性因素，前期稳增长套拳的效果有所释放。
分企业规模看，大型企业企稳，中小型企业继续低于临界点。其中小型企业为46.6%，连续两个月回落，继续位于临界点以下。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，小型企业资金紧张的比例明显高于大中型企业，融资难、融资贵仍然是困扰小型企业生产经营的主要问题之一。
**消费行业和建筑业支撑非制造业PMI**
与此形成对比的是，10月官方非制造业商务活动指数降至53.1%，为2008年12月（50.8 ）以来的新低。不过新订单指数连续两个月上升，本月升幅有所扩大，达到51.2%。在需求带动下，中间投入价格指数和收费价格指数双双回升，就业也出现小幅回升。
中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，10月市场活动增势稳定，尤其是建筑业市场回升明显。交通运输、餐饮、住宿、旅游等节日消费相关行业表现良好，拉动了市场需求持续上扬，也带动市场价格和就业持续回升。经济运行具备继续稳中趋进的基础。发展服务业，挖掘消费升级的增长潜力，是推进经济稳健而有效增长的重要支点。
数据显示，10月建筑业商务活动指数为57.1%，上升1.9个百分点，反映重点基础设施建设项目的加快推进。建筑业新订单指数为55.1%，比上月上升5.5个百分点，表明建筑业市场需求回升，生产继续保持较快增长。
中国物流信息中心的武威在解读非制造业PMI数据时称，总体来看，非制造业平稳较快增长势头未变，市场需求回升带动价格和就业的连续回升，企业预期趋于乐观。
“在投资与出口对经济增长贡献率持续降低的情况下，消费的稳定成为稳增长的主要抓手。通过消费升级，继续提升假日消费，旅游消费以及信息和住房消费等对经济增长的贡献度，已经成为推进经济稳健而有效增长的重要支点。宏观调控应该继续深入推进收入分配制度改革和社会福利制度改革，促进消费升级对稳增长的拉动作用。”武威称。
10月，房地产业的商务活动指数虽小幅回落，但连续四个月稳定在47%以上，新订单指数连续两个月小幅回升，指数仍在50%以下，销售价格指数稳定在49%以上。数据变化显示，处于降息周期下的房地产行活动虽未出现上升，但也未出现较大回落，维持稳定运行格局。
武威分析，连续降息对于住房的刚性需求以及“二胎”政策给予改善性住房带来的潜在需求，会在市场中逐步释放，进而稳步提升住房消费需求。
“十三五”规划提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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