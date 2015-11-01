10月中国官方制造业PMI连续三月居荣枯线下方 稳增长需抓紧落实（更新版 ）

路透北京11月1日 - 中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)与上月持平，表明随着政策逐步落地，经济增长保持趋稳态势，不过官方非制造业PMI创近七年来新低，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长政策措施仍需抓紧落实。

分析人士认为，当前经济增长总体处于底部企稳状态，前期系列稳增长措施的效果已经有所显现，但是稳增长的重心仍旧在“有定力”的“稳”字，其基础仍需要巩固，为明年经济奠定稳定基础。

统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--10月官方PMI为49.8%，低于路透调查的预估中值为50，连续三个月在荣枯线以下，呈现胶着状态。生产指数52.2%，略微下降0.1个百分点。新订单指数则连续两个月保持在略高于50%。

“从指数表现来看，市场需求整体平稳，但企业对订单不足感受仍然较强，尤其是小企业接单困难，生产经营形势一直未见明显好转。另外，由于产品价格上不去，企业经营效益改善也较为困难，稳增长政策措施仍需抓紧落实，确保今年经济走势完美收官。”中国物流信息中心陈中涛表示。

他认为，目前出口仍然偏弱，但今年以来陆续出台一系列促进外贸稳定增长的政策措施，目前政策效果正在逐步显现，加之西方圣诞节即将来临，对短期出口具有一定的带动作用，预计后期出口转稳。

统计局数据显示，新出口订单指数为47.4%，比上月下降0.5个百分点，进口指数为47.5%，低于上月0.6个百分点，两个指数在临界点下方双双回落。

面对经济下行压力，政府综合施策，密集出台了包括松动地方融资平台、债务置换、推广PPP以及加速批项目推出工程包等系列政策措施，目前来看政策效果逐渐显现，经济增长态势趋稳。

中国物流与采购联合会特约分析张立群表示，10月份PMI指数与上月持平，显示经济增长继续保持企稳态势。新订单和积压订单指数略升，表明市场需求趋稳；产成品库存和采购量指数略升，表示企业生产活动趋稳。出口订单指数下降，反映出口恢复增长仍然存在压力。

“综合这些情况，可以认为当前经济增长总体处于底部企稳状态。”他说。

民生证券宏观团队亦认为，内需来看，由于财政支出安排的季节性因素，前期稳增长套拳的效果有所释放。

分企业规模看，大型企业企稳，中小型企业继续低于临界点。其中小型企业为46.6%，连续两个月回落，继续位于临界点以下。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，小型企业资金紧张的比例明显高于大中型企业，融资难、融资贵仍然是困扰小型企业生产经营的主要问题之一。

**消费行业和建筑业支撑非制造业PMI**

与此形成对比的是，10月官方非制造业商务活动指数降至53.1%，为2008年12月（50.8 ）以来的新低。不过新订单指数连续两个月上升，本月升幅有所扩大，达到51.2%。在需求带动下，中间投入价格指数和收费价格指数双双回升，就业也出现小幅回升。

中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，10月市场活动增势稳定，尤其是建筑业市场回升明显。交通运输、餐饮、住宿、旅游等节日消费相关行业表现良好，拉动了市场需求持续上扬，也带动市场价格和就业持续回升。经济运行具备继续稳中趋进的基础。发展服务业，挖掘消费升级的增长潜力，是推进经济稳健而有效增长的重要支点。

数据显示，10月建筑业商务活动指数为57.1%，上升1.9个百分点，反映重点基础设施建设项目的加快推进。建筑业新订单指数为55.1%，比上月上升5.5个百分点，表明建筑业市场需求回升，生产继续保持较快增长。

中国物流信息中心的武威在解读非制造业PMI数据时称，总体来看，非制造业平稳较快增长势头未变，市场需求回升带动价格和就业的连续回升，企业预期趋于乐观。

“在投资与出口对经济增长贡献率持续降低的情况下，消费的稳定成为稳增长的主要抓手。通过消费升级，继续提升假日消费，旅游消费以及信息和住房消费等对经济增长的贡献度，已经成为推进经济稳健而有效增长的重要支点。宏观调控应该继续深入推进收入分配制度改革和社会福利制度改革，促进消费升级对稳增长的拉动作用。”武威称。

10月，房地产业的商务活动指数虽小幅回落，但连续四个月稳定在47%以上，新订单指数连续两个月小幅回升，指数仍在50%以下，销售价格指数稳定在49%以上。数据变化显示，处于降息周期下的房地产行活动虽未出现上升，但也未出现较大回落，维持稳定运行格局。

武威分析，连续降息对于住房的刚性需求以及“二胎”政策给予改善性住房带来的潜在需求，会在市场中逐步释放，进而稳步提升住房消费需求。

“十三五”规划提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。（完）