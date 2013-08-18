薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案将于8月22日开庭审理

路透北京8月18日 - 新华社周日报导称，山东济南市中级人民法院今日16时发布公告，该院定于8月22日8时30分在第五法庭公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。

新华社同日报导称，最高人民检察院经审查，国家发展和改革委员会原副主任刘铁男涉嫌受贿犯罪，依法决定对其立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

根据新华此前报导，对原重庆市委书记薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权犯罪一案，经依法指定管辖，已由山东省济南市人民检察院向济南市中级人民法院提起公诉。

济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。(完)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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