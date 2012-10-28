中国检察机关决定对薄熙来立案侦察

路透上海10月27日电---新华社周五稍晚报导,原重庆市委书记薄熙来因涉嫌犯罪,最高人民检察院经审查决定,依法对其立案侦查并采取强制措施,案件侦查工作正在依法进行中.

据新华社稍早报导,重庆市人大常委会已罢免了薄熙来的十一届全国人大代表职务,意味着其代表资格的终止.

按中国法律规定,县级以上的各级人大代表,非经本级人大主席团许可,或在本级人大闭会期间,非经本级人大常委会许可,不受逮捕或者刑事审判.

今年稍早,此前曾被视为有可能进入十八大常委候选人之一的薄熙来,因涉嫌严重违纪被立案调查,引发外界对中央高层人事变动的极度关注.

今年2月6日,前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留,其反映2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.此事亦牵出前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪案,中共中央决定停止薄熙来担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.

8月20日,投毒杀害尼尔.伍德的主犯--薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行;从犯张晓军被判处有期徒刑九年,另外四名试图掩盖尼尔.伍德谋杀案的警察被判处五至11年有期徒刑.9月,四川省成都市中级人民法院宣布判处重庆市原副市长兼公安局长王立军有期徒刑15年.

9月28日,中共中央并决定给予原重庆市委书记薄熙来开除党籍、开除公职处分(俗称"双开"),对其涉嫌犯罪问题及犯罪问题线索移送司法机关依法处理.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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