版本:
中国
时事要闻 | 2012年 4月 11日 星期三 06:46 BJT

中共中央决定对薄熙来严重违纪问题立案调查

路透北京4月10日电---新华网报导,鉴於薄熙来同志涉嫌严重违纪,中央决定,依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定,停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务，由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.(完)

--发稿 李军;审校 母红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐