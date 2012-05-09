中国共产党考虑推迟十八大会期--消息人士

路透北京5月9日电---消息人士称,中国共产党正认真地考虑把第十八次全国代表大会的日期推迟几个月,因在中共努力完成10年一次的领导层交接之际,党内围绕最高决策机构政治局的人数及组成人员存在争论.中共全国代表大会每五年举行一次.

会议推迟或许会导致全球金融市场更为不安,各金融市场认为,随着政治局委员薄熙来突然下台,一直运转良好的中国政治体制已经发生动摇.

三名消息人士透露,中共的最高领导人正考虑一项建议,将十八大举办日期从原定的今年9月或10月,推迟至今年11月至明年1月之间.这一情况在过去五次党代会中曾两度发生.

"十八大的筹备工作尚未就绪.(中国共产党)正考虑推迟十八大至冬季,"这些消息人士中的另一人表示.

中国国务院新闻办公室以及中共中央对外宣传办公室拒绝就此发表评论.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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