中共党内决不容忍结党营私 对腐败保持高压态势--新华

微博称，会议指出要持之以恒落实中央八项规定精神，要保持高压态势不放松，坚决把腐败现象蔓延势头遏制住。对顶风违纪搞“四风”的，既要查处本人，又要追究领导责任，决不让“四风”反弹，死灰复燃。

会议还听取了中央纪律检查委员会2014年工作汇报，研究部署2015年党风廉政建设和反腐败工作；中共中央总书记习近平主持了会议。