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时事要闻 | 2012年 7月 27日 星期五 07:42 BJT

合肥中级法院已受理薄谷开来等故意杀人案 择日开庭审理

路透北京7月26日电---新华社周四报导称,中国合肥市中级人民法院已依法受理薄谷开来、张晓军故意杀人案,将择日开庭审理.

报导称,经审查查明,被告人薄谷开来及其子薄某某与英国公民尼尔·伍德因经济利益发生矛盾,薄谷开来认为尼尔·伍德威胁到薄某某的人身安全,遂与被告人张晓军共同投毒杀害了尼尔·伍德.

报导并指出,被告人犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应当以故意杀人罪追究刑事责任.

新华社此前发布报导称,鉴於前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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