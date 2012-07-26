合肥中级法院已受理薄谷开来等故意杀人案 择日开庭审理

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透北京7月26日电---新华社周四报导称,中国合肥市中级人民法院已依法受理薄谷开来、张晓军故意杀人案,将择日开庭审理.
报导称,经审查查明,被告人薄谷开来及其子薄某某与英国公民尼尔·伍德因经济利益发生矛盾,薄谷开来认为尼尔·伍德威胁到薄某某的人身安全,遂与被告人张晓军共同投毒杀害了尼尔·伍德.
报导并指出,被告人犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应当以故意杀人罪追究刑事责任.
新华社此前发布报导称,鉴於前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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