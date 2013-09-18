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时事要闻 | 2013年 9月 18日 星期三 16:22 BJT

济南中院将于本周日公开宣判薄熙来案--公告

路透北京9月18日 - 山东省济南市中级人民法院周三发布公告称，将于本周日（22日）在该院第五审判庭公开宣判被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。

堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，于今年8月进行五天的公开开庭审理。薄熙来几乎对所有指控予以否认。

据济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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