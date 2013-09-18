济南中院将于本周日公开宣判薄熙来案--公告

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透北京9月18日 - 山东省济南市中级人民法院周三发布公告称，将于本周日（22日）在该院第五审判庭公开宣判被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。
堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，于今年8月进行五天的公开开庭审理。薄熙来几乎对所有指控予以否认。
据济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。