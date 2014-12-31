新疆副书记努尔·白克力接任国家能源局局长--财新

路透北京12月31日 - 中国国内媒体财新网周三报导称，新疆维吾尔自治区党委副书记努尔·白克力今日接替吴新雄出任国家发展和改革委员会副主任兼国家能源局局长一职。

报导并指，现年53岁的努尔·白克力此前并无能源背景，至今已在新疆工作了31年，他将面临推进电力体制改革和石油天然气体制改革的重任。

新华社此前援引国家主席习近平在中央财经领导小组第六次会议上的讲话称，要抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案，形成主要由市场决定能源价格的机制。

此后，为落实本轮能源改革，国务院11月19日印发能源发展战略行动计划，提出将推进石油、天然气、电力等领域价格改革，有序放开竞争性环节价格，天然气井口价格及销售价格、上网电价和销售电价由市场形成，输配电价和油气管输价格由政府定价。

发改委原副主任、国家能源局原局长刘铁男在2013年5月因涉嫌严重违纪被调查，并最终被判无期徒刑。刘铁男的职务后来由原电监会主席吴新雄接任，而现年65岁的吴新雄已到退休之龄。

财新网报导并称，中央组织部12月30日宣布，雪克来提·扎克尔接替努尔·白克力，出任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、副书记。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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