中国副外长：不能动用外储救援别国

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京12月2日电---中国外交部副部长傅莹周五表示,中国不能动用3.2兆(万亿)美元的外汇储备来救援别的国家.此前有言论称中国应扶助欧洲解决债务危机,这是中国目前为止作出的最强驳斥.
傅莹在一次论坛上表示,认为中国应援助欧洲的说法站不住脚,欧洲或许误解了中国管理储备的方式.
她称,外汇储备就类似於中国的储蓄,1997年的亚洲金融危机使中国了解了外储的重要性.(完)
--编译 隋芬;审校 沈以文
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)