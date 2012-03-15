薄熙来不再任重庆市委书记 由张德江兼任（更新版）

(新增相关细节和背景)

* 副总理张德江取代薄熙来兼任重庆市委书记--新华

* 薄熙来近期因王立军事件倍受关注

* 温家宝之前表示重庆市委和市政府必须反思

路透北京3月15日电---中国总理温家宝公开表示"现任重庆市委和市政府必须反思"一天之後,重庆高层的人事巨变即告落实.重庆市委书记一职由国务院副总理张德江兼任,取代近期倍受关注的薄熙来.

在中国今年下半年将召开十八大,选举新一届国家领导人的政治敏感期,这一变动为未来的高层人事布局带来更多不确定因素.

"张德江同志兼任重庆市委委员、常委、书记;薄熙来同志不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务."中国官方媒体新华周四的报导称.

被取代的重庆市委书薄熙来近期成为媒体的焦点,缘于被视为其"唱红打黑"左右手的重庆市副市长王立军,於今年2月6日进入美国驻成都总领事馆,在滞留一天后离开并被带往北京.在两会召开前的新闻发布会上,全国政协新闻发言人赵启正在回答记者提问时表示,有关部门正在对此进行调查.

周三中国国务院总理温家宝在人大会议闭幕後回答记者问题指出,中央高度重视王立军事件,目前调查已经取得进展,并指出现任重庆市委和市政府必须反思,并认真从王立军事件中吸取教训.

**"王立军"事件**

今年两会期间,重庆代表团备受关注,3月9日重庆代表团举行开放日,就吸引大批中外记者,但有许多未被允许入场.

当时在近1个半小时的问答环节中,薄熙来谈及"王立军事件"时表示,目前事件还在调查当中.并承认在"王立军事件"中,他用人失察,为此感到痛心.但不能因此否定"打黑"的功绩,他个人也不会因此而灰心丧气.

温家宝在周三的记者会上则指出,对王立军事件将以事实为依据,以法律为准则,严格依法办理.调查和处理的结果一定会给人民以回答,并且经受住法律和历史的检验.

王立军自2009年3月任重庆市公安局局长、党委书记後,协助薄熙来在重庆"唱红打黑",亦被称为"重庆模式".2011年5月,王立军被任命为重庆市副市长,分管公安、国安、司法、人武、信访、维稳等工作.

今年2月初,重庆市政府新闻办在官方微博发布通告称,免去王立军的重庆市公安局局长职务,但仍保留副市长职位,分管联系经济领域工作.

新华网周四援引中央组织部有关负责人证实,中央已决定免去王立军的重庆市副市长职务,现正在按程序办理.50岁的青海省副省长、公安厅长何挺拟调任重庆市副市长.

薄熙来的父亲是中共元老薄一波.新华的报导中未提及这次重庆高层人事变动的原因,但在中国居於中央政治局委员高位,而职务突然发生变动的前例并不多见.

此前引人注目的中央政治局委员突然变换职务的,是2010年4月,因新疆骚乱而倍受压力的新疆党委书记王乐泉,被湖南省委书记张春贤接替.王乐泉被调任中央政法委副书记.

63岁的薄熙来是第十六届、十七届中央委员,十七届中央政治局委员,山西人,中国社会科学院研究生院国际新闻专业毕业,研究生学历.他於2001-2004年任辽宁省委副书记、省长;2004-2007年任商务部部长、党组副书记、书记;2007年後为中央政治局委员,重庆市委委员、常委、书记.(完)

--发稿 路透中文部

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