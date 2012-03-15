薄熙来不再任重庆市委书记 由张德江兼任（更新版）

白宫提议削减美国环保预算 矛头对准气候变化等项目--消息
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。
(新增相关细节和背景)
* 副总理张德江取代薄熙来兼任重庆市委书记--新华
* 薄熙来近期因王立军事件倍受关注
* 温家宝之前表示重庆市委和市政府必须反思
路透北京3月15日电---中国总理温家宝公开表示"现任重庆市委和市政府必须反思"一天之後,重庆高层的人事巨变即告落实.重庆市委书记一职由国务院副总理张德江兼任,取代近期倍受关注的薄熙来.
在中国今年下半年将召开十八大,选举新一届国家领导人的政治敏感期,这一变动为未来的高层人事布局带来更多不确定因素.
"张德江同志兼任重庆市委委员、常委、书记;薄熙来同志不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务."中国官方媒体新华周四的报导称.
被取代的重庆市委书薄熙来近期成为媒体的焦点,缘于被视为其"唱红打黑"左右手的重庆市副市长王立军,於今年2月6日进入美国驻成都总领事馆,在滞留一天后离开并被带往北京.在两会召开前的新闻发布会上,全国政协新闻发言人赵启正在回答记者提问时表示,有关部门正在对此进行调查.
周三中国国务院总理温家宝在人大会议闭幕後回答记者问题指出,中央高度重视王立军事件,目前调查已经取得进展,并指出现任重庆市委和市政府必须反思,并认真从王立军事件中吸取教训.
**"王立军"事件**
今年两会期间,重庆代表团备受关注,3月9日重庆代表团举行开放日,就吸引大批中外记者,但有许多未被允许入场.
当时在近1个半小时的问答环节中,薄熙来谈及"王立军事件"时表示,目前事件还在调查当中.并承认在"王立军事件"中,他用人失察,为此感到痛心.但不能因此否定"打黑"的功绩,他个人也不会因此而灰心丧气.
温家宝在周三的记者会上则指出,对王立军事件将以事实为依据,以法律为准则,严格依法办理.调查和处理的结果一定会给人民以回答,并且经受住法律和历史的检验.
王立军自2009年3月任重庆市公安局局长、党委书记後,协助薄熙来在重庆"唱红打黑",亦被称为"重庆模式".2011年5月,王立军被任命为重庆市副市长,分管公安、国安、司法、人武、信访、维稳等工作.
今年2月初,重庆市政府新闻办在官方微博发布通告称,免去王立军的重庆市公安局局长职务,但仍保留副市长职位,分管联系经济领域工作.
新华网周四援引中央组织部有关负责人证实,中央已决定免去王立军的重庆市副市长职务,现正在按程序办理.50岁的青海省副省长、公安厅长何挺拟调任重庆市副市长.
薄熙来的父亲是中共元老薄一波.新华的报导中未提及这次重庆高层人事变动的原因,但在中国居於中央政治局委员高位,而职务突然发生变动的前例并不多见.
此前引人注目的中央政治局委员突然变换职务的,是2010年4月,因新疆骚乱而倍受压力的新疆党委书记王乐泉,被湖南省委书记张春贤接替.王乐泉被调任中央政法委副书记.
63岁的薄熙来是第十六届、十七届中央委员,十七届中央政治局委员,山西人,中国社会科学院研究生院国际新闻专业毕业,研究生学历.他於2001-2004年任辽宁省委副书记、省长;2004-2007年任商务部部长、党组副书记、书记;2007年後为中央政治局委员,重庆市委委员、常委、书记.(完)
--发稿 路透中文部
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透3月1日 - 美国白宫一名官员周三告诉路透，总统特朗普将最快于下周签署行政命令，将目标对准一系列奥巴马执政时期制定的环保立法，其中包含一项联邦煤矿开采禁令、以及一项强迫各州削减碳排放的动议。