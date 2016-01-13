独家：黄奇帆将获新任命 辅佐李克强管理经济和金融市场--消息（更新版）

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路透北京1月13日 - 据消息人士透露，重庆市市长黄奇帆成为新一任国务院秘书长的最热门人选，将辅佐总理李克强应对中国经济放缓和金融市场震荡。

两位与国家领导层联系紧密的消息人士，以及两位金融业人士对路透表示，黄奇帆将取代杨晶任国务院秘书长。今年63岁的黄奇帆自2010年起担任重庆市长，62岁的杨晶为现任国务院秘书长。

“黄奇帆在重庆的工作很出色，”一位与领导层联系紧密的消息人士说。“希望对他的任命能提高投资者信心并稳定股市。”

国务院秘书长协助总理处理从经济到金融、工业、农业、能源、环境保护、国家规划和科技等各方面工作。

国务院相关部门未立即回复路透查询的传真，重庆市政府对路透的电话查询未予置评。

**重庆经济表现抢眼**

尽管中国经济整体放缓，但重庆2015年前九个月国内生产总值(GDP)同比增长达到11%，在31个省份中增速排名领先。

消息人士称，如果任命得到确认，黄奇帆将成为权力第六大的国务院官员，仅次于总理李克强和四位副总理。消息人士还补充道，黄奇帆将辅佐李克强协调各大部委的工作，其政治影响不说更大，准确说来也会与几位分管不同领域工作的副总理旗鼓相当。

任命可能在本月或下月的全国人大常委会会议之后，或3月的人大会议之后宣布。

上述消息人士称，负责高层官员人事变动的中共中央组织部最近几个月已经做了背景调查，并同三位候选人谈过话。

“黄奇帆是最热门人选，”第二位与领导层有关系的消息人士称。

其他两位候选人分别是今年61岁的吉林省委书记巴音朝鲁，和本月刚满62岁的福建省委书记尤权。

上述消息人士由于未获授权向媒体披露信息，而且人事任命尚未最终确定，所以要求匿名。

黄奇帆被认为是在薄熙来事件后提振重庆经济的大功臣。他也被视为中国重要金融专家之一，经常公开谈论金融改革及股市。

中国国家主席习近平去年前往美国进行国事访问时，黄奇帆是少数随同出访的省级官员，这也是他政坛前途愈发光明的一个迹象.

去年市场曾传言黄奇帆可能取代肖钢，掌舵中国证监会。(完)