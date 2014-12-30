中国财政收入将中低速增长 明年适当加大积极财政力度--楼继伟

路透北京12月30日 - 中国财政部部长楼继伟表示，中国财政收入将由高速增长转为中低速增长，要克服速度情结，实事求是地看待增速变化，提高财政资金使用效益，确保政策可持续。

他在全国财政工作会议上并称，要主动适应经济发展新常态，深入推进财税体制改革，继续实施积极的财政政策并适当加大力度，保持经济运行在合理区间。

“财政收入由高速增长转为中低速增长，要克服速度情结，实事求是地看待收入增速变化，防止竭泽而渔，坚决防止和纠正财政‘空转’行为，促进财政与经济良性互动、健康发展。”楼继伟说，加强财政管理，提高财政资金使用效益，盘活存量，用好增量。

他并针对做好明年的财政工作提出九大任务，其中包括落实积极财政政策各项措施以及促进经济结构调整和发展方式转变等。

他强调称，要加强政策预调微调，促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，发挥投资拉动增长的关键作用，同时发挥出口促进增长的支撑作用，完善促进外贸有关政策措施。

“确保完成各项改革任务，继续推进简政放权...进一步加强地方政府性债务管理。”他并提到，加快推进营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革，扎实做好推进政府购买服务、推广运用PPP（公私合作关系）模式、支持国企国资改革等其他重要改革工作。

在对外交流合作方面，楼继伟称，推进WTO环境产品协定以及中日韩自贸区等对外关税谈判工作，结合实施“一带一路”战略规划，加快推进基础设施互联互通；完成亚投行、金砖开发银行、中亚区域经济合作学院等筹建工作。

中国今年1-11月全国财政收入同比增长8.3%。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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