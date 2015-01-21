中国新出生人口性别比达117.60 成失衡最严重的国家--卫计委

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透北京1月21日 - 中国官媒人民网周三援引卫生计生委的数据指出，目前中国是世界上出生人口性别结构失衡最严重、持续时间最长、波及人口最多的国家，最新男女比例为117.60。
数据显示，1982年“三普”中国出生人口性别比为108.47，1990年“四普”为111.14，2000年“五普”为116.86，2004年创历史最高纪录121.18。
其后的几年出生人口性别比一直在120上下，2008年后连续小幅下降，2010年“六普”为117.94。“十二五”以来，中国出生人口性别比一直在高位徘徊，2011年为117.78，2012年为117.70，2013年为117.60。
近年来，一些非法机构和个人通过网络拉“业务”，由专人上门或选取隐蔽地方为内地孕妇抽取静脉血样，用简易冷藏容器贮存，送往境外进行胎儿性别鉴定，已形成非法牟利的地下产业链，进一步加剧了中国出生人口性别结构的失衡。
卫生计生委近期并联合十四个部门，发布了“加强打击防控采血鉴定胎儿性别行为”的通知。（完）
(记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)
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