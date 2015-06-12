（修正）中国前政治局常委周永康一审被判无期徒刑 受贿近1.3亿元--新华

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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(修正内文首段错别字)
路透北京6月11日 - 新华社周四报道称，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。
天津一中院审理结果认为，周永康受贿数额特别巨大，但能如实供述罪行，认罪悔罪，绝大部分贿赂系其亲属收受且其系事后知情，案发后主动要求亲属退赃且受贿款物全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节。
其滥用职权，犯罪情节特别严重；故意泄露国家秘密，犯罪情节特别严重，但未造成特别严重的后果。
根据法院一审宣判，认定周永康犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产；犯滥用职权罪，判处有期徒刑七年；犯故意泄露国家秘密罪，判处有期徒刑四年，三罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产。
法庭查明，周永康受贿共计折合人民币1.29亿余元，滥用职权使他人非法获利21.36亿余元，造成经济损失14.86亿余元；违反保守国家秘密法的规定，故意泄露五份绝密文件、一份机密文件。周永康对所指控的犯罪事实证据均当庭表示属实、没有异议。
天津市检察院第一分院于2015年4月3日将周永康案起诉至天津一中院。5月22日，天津一中院鉴于该案中一些犯罪事实证据涉及国家秘密，对该案进行了不公开开庭审理。
十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。
去年底中共中央宣布给予周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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