李克强称无所作为是典型的吏治腐败

路透北京7月9日 - 中国总理李克强在7月8日的国务院常务会议上再次对不作为的官员表示不满，称“尸位素餐、无所作为是典型的吏治腐败”。

今年5月以来，中国国务院派出11个督查组，对18个省（区、市）和35个部门、单位开展重点督查。当天的常务会议听取督查情况汇报。

周三晚间发布的政府声明称，李克强在国务院常务会议上强调，这次督查是对各地方、各部门的“猛击一掌”，目的是狠抓政策落实，力促主动作为。

“这次督查中发现了一些值得表扬的现象。同时，也抓住了一些突出的问题和典型，要严格问责、坚决整改。”

“尸位素餐、无所作为是典型的吏治腐败，这样的干部应该追责！”李克强说道。

李克强指出，简政放权、放管结合、优化服务有些方面还不到位。

“有些地方，表面上取消了一些审批事项，但前置审批居然大幅增加！这不是玩文字游戏吗？这样的行为要坚决查处！”

李克强还表示，本次督查取得了不错的成效；督查机制必须常态化，督查结果该公布的要向社会公布，接受社会监督。对于有些不负责任的典型要公开曝光。（完）

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