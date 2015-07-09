李克强称无所作为是典型的吏治腐败

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月9日 - 中国总理李克强在7月8日的国务院常务会议上再次对不作为的官员表示不满，称“尸位素餐、无所作为是典型的吏治腐败”。
今年5月以来，中国国务院派出11个督查组，对18个省（区、市）和35个部门、单位开展重点督查。当天的常务会议听取督查情况汇报。
周三晚间发布的政府声明称，李克强在国务院常务会议上强调，这次督查是对各地方、各部门的“猛击一掌”，目的是狠抓政策落实，力促主动作为。
“这次督查中发现了一些值得表扬的现象。同时，也抓住了一些突出的问题和典型，要严格问责、坚决整改。”
“尸位素餐、无所作为是典型的吏治腐败，这样的干部应该追责！”李克强说道。
李克强指出，简政放权、放管结合、优化服务有些方面还不到位。
“有些地方，表面上取消了一些审批事项，但前置审批居然大幅增加！这不是玩文字游戏吗？这样的行为要坚决查处！”
李克强还表示，本次督查取得了不错的成效；督查机制必须常态化，督查结果该公布的要向社会公布，接受社会监督。对于有些不负责任的典型要公开曝光。（完）
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。