中共十八届五中全会10月召开 研究关于制定十三五规划的建议

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京7月20日 - 中国官方通讯社--新华社官方微博“新华视点”周一称，中共十八届五中全会定于今年10月在北京召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。
2015年是落实“十二五”规划(2011-2015年)最后一年。中国经济目前仍面临较大下行压力，新增长点并未形成，调结构、促改革任务艰巨。
中国国家主席习近平5月底曾表示，“十三五”时期要在保持经济增长和转变发展方式等方面取得明显突破，促进经济增长向依靠消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动转变。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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