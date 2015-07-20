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时事要闻 | 2015年 7月 20日 星期一 17:09 BJT

中共十八届五中全会10月召开 研究关于制定十三五规划的建议

路透北京7月20日 - 中国官方通讯社--新华社官方微博“新华视点”周一称，中共十八届五中全会定于今年10月在北京召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

2015年是落实“十二五”规划(2011-2015年)最后一年。中国经济目前仍面临较大下行压力，新增长点并未形成，调结构、促改革任务艰巨。

中国国家主席习近平5月底曾表示，“十三五”时期要在保持经济增长和转变发展方式等方面取得明显突破，促进经济增长向依靠消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动转变。（完）

欲览详情，请点击新华视点微博链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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