中国最高人民法院原副院长奚晓明严重违纪受立案审查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月29日 - 中国中共中央纪律检查委员会周二表示，日前已对最高人民法院原副院长、党组成员奚晓明严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍和公职处分。
中纪委网站刊文称，奚晓明身为党的高级领导干部，本应认真贯彻执行党的路线方针政策，但他理想信念丧失，严重违纪，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。
中纪委并责令退赔违纪款；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。
中纪委经查，奚晓明严重违反政治纪律和政治规矩，严重违背依法治国决策部署；严重违反组织纪律，对党不忠诚、不老实，隐瞒不报个人有关事项；严重违反廉洁自律规定，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益；严重违反中央八项规定精神，违规接受公款接待；违反保密纪律，泄露审判工作秘密；利用职务上的便利在民事诉讼等方面为他人谋取利益，收受财物。其中，利用职务便利为他人谋取利益，收受财物问题涉嫌犯罪。
奚晓明是继周永康之后中国落马的最高级别司法官员之一。61岁的奚晓明在最高人民法院七名副院长中排名第四，主要负责经济案例。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。