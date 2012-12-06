日本自民党或在7月前递交央行法修正案--党首顾问

路透东京12月6日电---有望重掌执政大权的日本自民党领导人顾问表示,该党可能将在7月前递交一份议案,为日本央行制定一个具有约束力的物价目标,并赋予其促进就业最大化的使命.

货币政策和国际金融教授Etsuro Honda接受路透采访称,日本央行应专注于在大约一年半的时间内"无限量"地购买长期公债,以实现2%的通胀率目标.

自民党领导人安倍晋三或将成为日本下任首相,明年他将在财政刺激和预算这两大重要议案上面临困境,因此可能考虑修改日本央行法.

当前法律确保了日本央行的独立性.

不过,许多政党越来越强烈地号召央行采取激进举措以终结持续近20年的通缩,以及日本央行领导人将於4月更替都表明,无论如何日本央行可能更倾向於采取宽松政策.

"安倍在货币政策方面的言论并不像某些人认为的那样突然,"静冈大学教授及前财务省官员Honda还称.

"他关注这个问题很长时间了,而且参加了不少跨党派的货币政策研究小组.这是安倍形成其对货币政策基本看法的渊源."

周四的媒体调查显示,在野的自民党料将在12月16日众议院的选举中赢得多数席位,并将自2009年以来首次重新执政.

这将给曾担任过首相的安倍又一次重组政府的机会.安倍因一系列丑闻在2007年意外辞职.

安倍把货币政策作为竞选的中心议题,并一再承诺要修改央行法,使央行大幅宽松政策,以削弱日圆并解决通缩问题.

Honda表示,修改央行法的提案可能在7月前提交,因为安倍需要领导也在该月进行的参议院选举.他很可能希望在选举之前解决货币政策问题.

Honda说,新法应也会使央行总裁有义务向政府解释央行的表现,这与英国央行和政府的关系相似.

现任日本央行总裁白川方明的任期将在明年4月结束,因此新政府在任命继任者时,可能会使情况朝有利於自己的方向转变.

Honda认为,让新总裁"接受这个计划"并愿意采取更有力的宽松政策非常重要.Honda曾担任日本外务省官员,在安倍担任首相期间曾帮助他准备与欧洲领导人的峰会.

"这些年来,日本央行对通缩问题的根源给出过几个不同的解释."Honda说.

"但日本央行永远都不愿承认的事情就是,其货币政策也是导致通缩的一个原因."

日本政府上次修改央行法时,耗时近一年在各个委员会进行讨论,最终在1997年6月通过法案.(完)

--编译 许娜/李春喜;审校 田建华/隋芬

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