中国十二届人大一次会议会期12天半 下周三起确定国家领导人人选

路透北京3月4日 - 中国十二届全国人大一次会议副秘书长兼发言人傅莹周一表示，本届会议将于3月5日上午正式开幕，会期12天半，3月17日上午正式闭幕。并将于第三个单元（即下周三、13日）起确定国家领导人人选。

傅莹指出，本次大会共有16项议程，分四个单元。第一单元是3天半时间，将听取和审议政府工作报告、审查和批准计划报告、审查和批准预算报告，表决通过全国人大财经委员会组成人员的人选名单。

第二单元也是三天半时间，听取和审议全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。审议国务院机构改革和职能转变方案。

3月12日休会一天。第三单元是四天时间，将选举十二届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长、委员，选举国家主席、副主席，决定国务院总理的人选，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、国务院秘书长的人选。

同时选举中央军委主席，决定中央军委副主席、委员的人选，选举最高人民法院院长，选举最高人民检察院检察长，表决通过其他八个全国人大专门委员会组成人员的人选名单。

第四单元是半天时间，审议大会的各项决议草案，提请大会表决，举行闭幕式。

中国将分别于3月3日及5日起召开政协十二届一次会议及十二届人大一次会议，会议将确定国家主席及总理等新一届政府领导人，有关反腐改革以及财经高官人事变动均备受瞩目。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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