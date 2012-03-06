中国“两会”日程表（3月6-14日）

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
3/6(二)
--10:00 外交部部长杨洁篪就"中国的对外政策和对外关系"问题答记者问.
--11:00 全国政协委员李稻葵在北京国际饭店接受集体采访.
--15:00 财政部部长谢旭人等将就"当前的财政政策和财政工作"回答中外记者的提问.
--15:00 政协记者会:稳中求进,推动经济社会科学发展
3/7(三)
--9:00 全国政协会议分组和界别联组讨论
--10:00 商务部部长陈德铭将就"扩消费促流通和发展对外经贸"的相关问题回答中外记者的提问.
--14:30 人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长胡晓义将就"当前中国的就业形势和社会保障事业发展"的相关问题回答中外记者的提问.
--15:00 全国政协会议分组讨论
--16:15-17:30 政协记者会:政协委员谈保障性住房建设和管理
3/8(四)
--9:00 全国人大十一届五次会议第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00 政协记者会:深化文化体制改革,促进文化大发展大繁荣
3/9(五)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00-16:15 政协记者会:政协委员谈促进教育公平提高教育质量
3/10(六)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--9:00-10:15 政协记者会:政协委员谈深化医药卫生体制改革
--10:45-12:00 政协记者会: 政协委员谈发展新能源和清洁能源
--15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议
3/11(日)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议
--15:00 全国人大十一届五次会议第四次全体会议
3/12(一)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--10:30 政协主席会议
3/13(二)
--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会
3/14(三)
--上午 全国人大十一届五次会议闭幕会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
--整理 黄凯/张喜良
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