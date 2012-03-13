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时事要闻 | 2012年 3月 13日 星期二 09:03 BJT

中国“两会”日程表（3月13-14日）

3/13(二)

--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会

--15:00 全国人大代表团全体会议

3/14(三)

--10:00 全国人大十一届五次会议闭幕会

--10:50 国务院总理温家宝与中外记者见面并回答记者提出的问题

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)

日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)

--整理 张喜良/乔艳红

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