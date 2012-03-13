中国“两会”日程表（3月13-14日）

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
3/13(二)
--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会
--15:00 全国人大代表团全体会议
3/14(三)
--10:00 全国人大十一届五次会议闭幕会
--10:50 国务院总理温家宝与中外记者见面并回答记者提出的问题
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
--整理 张喜良/乔艳红
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