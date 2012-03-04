中国“两会”日程表（3月3-13日）（更新版）

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
3/3(六)
--15:00 全国政协十一届五次会议开幕会
--政协主席贾庆林作政协全国委员会常务委员会工作报告
--政协副主席林文漪作政协全国委员会常务委员会关於提案工作情况的报告
3/4(日)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--11:00 全国人大新闻发布会:大会发言人就会议议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问
3/5(一)
--9:00 全国人大十一届五次会议开幕会,国务院总理温家宝作政府工作报告
--15:00 国家发改委主任张平将就“经济形势与宏观调控”的相关问题回答中外记者的提问
3/6(二)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--15:00 财政部部长谢旭人等将就“当前的财政政策和财政工作”回答中外记者的提问。
3/7(三)
--9:00 全国政协会议分组和界别联组讨论
--15:00 全国政协会议分组讨论
3/8(四)
--9:00 全国人大十一届五次会议第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
3/9(五)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
3/10(六)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议
3/11(日)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议
--15:00 全国人大十一届五次会议第四次全体会议
3/12(一)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--10:30 政协主席会议
3/13(二)
--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
--整理 黄凯; 审校 曾祥进
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