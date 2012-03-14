中国人大会议闭幕 通过政府工作报告及财政预算报告

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透北京3月14日电---中国十一届全国人大五次会议周三上午举行闭幕会,本届政府工作报告及财政部的2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算的决议等都获通过.
本次讨论通过的还包括发改委的关於2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划的决议,修改刑事诉讼法的决定,以及高检和高法的报告.
会议表决通过了关於十二届全国人大代表名额和选举问题的决定,香港特别行政区、澳门特别行政区选举十二届全国人大代表的办法.
闭幕式後将举行中国总理温家宝答记者问,这将是他上任以来的第10次两会中外记者见面会.本届政府任期还有最後一年.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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