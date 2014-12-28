中国十二届全国人大三次会议将于明年3月5日召开--新华

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月28日 - 新华视点微博周日称，中国十二届全国人大常委会第12次会议决定，十二届全国人大三次会议将于2015年3月5日在北京召开。
此外，日前召开的政协第十二届全国委员会第23次主席会议，建议全国政协十二届三次会议明年3月3日在北京召开。
中国每年的人大和政协“两会”主要议程一般包括：听取和审议政府工作报告、审查和批准上一年国民经济和社会发展计划执行情况，以及批准新一年国民经济和社会发展计划等报告。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：