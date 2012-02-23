中国两会民生话题热度不减 破垄断改革诉求亦迫切

-中国''两会''将在3月初拉开序幕，本届政府亦在迈入最後一年任期之际迎来''大考''。除了传统的''改善民生''仍是热点话题外，''控物价''倍受关注，而打破垄断的改革诉求亦显升温。

* 本届政府迈入任期最後一年,"两会"大考将至

* "惠民生"热点不改,包括社会保障、收入分配、房价等

* "控物价"依然倍受关注

* 破垄断,体制改革诉求显迫切

作者 沈燕

路透北京2月23日电---中国"两会"将在3月初拉开序幕,本届政府亦在迈入最後一年任期之际迎来"大考".除了传统的"改善民生"仍是热点话题外,"控物价"倍受关注,而打破垄断的改革诉求亦显升温.

本月召开的中央政治局会议和国务院常务会议这两个高级别会议,亦透露出"两会"(政协和人大)热点话题的一些端倪.20日召开的中央政治局会议提到,今年要把"稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐"更好地结合起来.15日召开的国务院常务会议,则研究部署了今年深化经济体制改革的工作.

"每年两会关注的热点话题离不开民生、社会保障、物价、房价等等,今年中国经济正面临下行的压力,这方面的关注度也会提高."发改委一位不愿具名的官员对路透表示.

根据人民网所作的2012年两会热点问题调查显示,截止目前,排名靠前的分别是社会保障、收入分配、社会管理,房价调控则由去年的第5位退後到今年的第10位.物价问题与去年相似居於第7至第8的位子.2011年的两会热点问题调查前三名分别是社会保障、司法公正和反腐倡廉.

"今年的两会热点的话题可能会比较多,因为无论是本届政府还是两会代表都面临任期将满...如果事先没有对代表们发表言论方面的限制,通常这个时候是比较敢说的."中国经济体制改革研究会副会长石小敏称.

不过,即使议案或许更为大胆,但中国面临高层人事更迭,在政策上难有大手笔的动作,平稳过渡应是主基调.

中国将於今年3月召开全国人民代表大会和政协会议,下半年将召开中国共产党十八大,选举新一届中央领导人.政治敏感期使得中国政策成为全球关注的焦点.

**"民生"仍是热点曲目**

对於正步入老龄化的中国而言,尽管社会保障覆盖面正在扩大,但"老有所养、病有所医"以及高房价高物价体现出的生活成本上涨等民生话题,仍然是今年两会热点话题.

在人民网调查两会热点话题的留言板上,相当多的留言要求废除中国养老金双轨制,提出应让企业退休人员与公务员享受同等退休待遇,以及加快推进医疗改革.

"希望政府关注我们小城镇下岗失业人员,我们没有田地,没有工作,还要个人缴纳越来越多的养老保险费,我们赞成涨工资,又害怕涨工资,因为随之而涨的是我们个人要全额交的养老保险费."一名署名下岗工人的网友留言称.

对於房价的关注度今年略有降低,业内人士指出,这得益於2011年在中国政府严厉的房地产调控举措,但保障房的建设预计仍会引起诸多讨论.而地方政府和中央在房地产政策上的博弈将是一个持久的话题.

中国最近公布的2012年1月份70个大中城市新建商品住宅价格显示,环比下降的城市达48个,持平的城市有22个;同期70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市达15个,比去年12月份增加了6个.在调控不放松的基调下,2012年房价料将进一步下行.

宏观调控方面,如何平衡保增长和控物价是中国政府的很大挑战.2011年中国GDP(国内生产总值)同比增幅仍高达9.2%,但GDP逐季下滑的趋势却相当明显.

物价与百姓生活息息相关.在控通膨上,水价、电价等基础价格上调蠢蠢欲动,物价形势并不乐观.本月的国务院常务会议亦提及,要"深化电力、成品油和水资源价格改革".

中国去年全年CPI涨幅为5.4%,远超年初设定的4%的目标.1月份CPI同比上涨4.5%,远超市场预期.不过,官方预计2月CPI涨幅可回落至4%以内,今年物价涨幅将明显低於去年.

**"吴英案"突现民间融资困境,小微企业减税诉求仍强**

在民生话题之外,鼓励民间资本进入铁路、金融等国有垄断领域,以及引导民间融资等预计也将成为今年两会备受关注的话题.

浙江省高级法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑,引发业界对民间金融合法化,以及小微企业生存困境的高度关注.此後一些知名学者和律师公开表示,吴英的犯罪行为背後有着深刻的制度原因,且罪不至死.

2月初在亚布力召开的企业家年会上,知名经济学家张维迎表示,"吴英案意味着中国没有融资的自由,融资仍是一种特权,不是人权;意味着建立在个人自愿基础上的产权交易合同仍得不到有效保护,意味着中国人的企业家精神仍受到摧残."他并指出,中国经济仍然是建立在特权基础上的经济.

石小敏表示,吴英案之所以备受关注,背後反映的就是对金融垄断的深恶痛绝,小微企业生存艰难,民间金融没有合法的渠道,反映的是要求打破金融垄断改革的呼声.

中国银监会统计显示,2011年全年,中国银行业净利润达到10,412亿元人民币,相较2008年5,834亿元的利润几乎翻一番,若以13亿人口计算人均贡献800元.

当金融业凭借垄断地位获取丰厚利润之际,中国民间融资困境加剧,中小微企业微观生存环境面临的艰难亦同样真实.

根据人民银行温州市中心支行监测,在温州只有10%的企业能从正规金融系统获得融资,而有接近90%的企业需依赖民间借贷融资.而温州是中国民营经济最发达地区.

最具代表性的2010年5月中国发布曾被寄予厚望的民间投资"新36条",鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入、可以实行市场化运作的行业和领域,曾被视为打破民间投资的玻璃门.

面对迟迟难以落实的细则,中国总理温家宝本月初强调,今年上半年一定要把"新36条"实施细则制订出来.本周二发改委召开由45个部门参加的会议,部署落实工作.

"协调一个政策要涉及45个部门开会讨论,协调难度可想而知,更折射出中国社会管理的行政成本有多么昂贵了."一位不具名的资深人士就称.

石小敏表示,从"吴英案"引发的社会大讨论可以看出要求打破金融垄断,民间金融尽快合法化的呼声,而"乌坎村"事件则暴露出对民众对社会管理公平的诉求升温."一个是反映金融垄断,一个是反映土地垄断." (完)

--审校 屈桂娟

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