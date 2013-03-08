中国“两会”释放加速城镇化强烈信号 料缓解大宗商品市场忧虑

作者 李文科

路透北京3月8日 - 中国2013年“两会”(全国人大和政协会议)传递出加速城镇化的强烈信号，料将减轻市场对于中国大宗商品需求过度下滑的忧虑，亦将为国内期市注入活力。

这一点可能在未来行情中得到更多验证，而本周中国期市修复性企稳走势亦可窥斑见豹。

春节后国内期市因房地产“新国五条”等的负面冲击而加速下挫，但随着两会期间房地产政策趋于明朗，城镇化等利好政策消息频出，铜、原油等大宗商品国际价格纷纷作出积极反应，同样国内期市多个品种包括沪铜、螺纹钢等亦相应止跌企稳。

“两会期间国内期价难以出现大幅单边行情，整体表现可以说是波澜不惊，成交清淡，场外资金观望情绪浓重，预期近期将维持窄幅震荡的行情特征。”格林期货高级研发总监李永民称。

他指出，两会期间频出的政策给国内期价产生多重影响，市场静待更多的政策细节，从而为未来方向作出判断，但目前来看，对商品市场的影响政策整体是利好的。

巴克莱资本的报告强调，中国2013年中央预算细节和经济目标显示基础设施开支温和增长，符合今年大宗商品需求稳中温和回升的基本预测。

而格林期货的铜分析师刘立斌已锁定期铜价格将向好。他表示，中期内依然比较看好铜，季节性因素和对中国政府政策的预期是坚持中期看多的主要原因。

国家发改委主任张平指出，城镇化、工业化、信息化等都为中国扩大内需和投资提供了巨大的潜力，投资仍然是拉动中国经济的重要力量，城镇化推进中基础设施的投资空间很然很大.而各地方政府亦已血脉贲张，试图在加速城镇化方面大干一场。

城镇化无疑已经成为中国未来五年乃至更长时间扩内需保增长的助推器。不仅如此，2013年两会政府工作报告将经济增长目标维持在7.5%，财政预算赤字规模创出历史新高，更增添中国需求的利好因子。

最近10年，“中国因素”是研判全球大宗商品行情走向最为关键的因素之一，但随着近期中国经济增速放缓，且监管层声言改变经济增长方式，支撑商品牛市基础的中国因素究竟还有多大力量引发争论。

悲观者认为，本轮金融危机影响深远，尽管发达国家普遍推行量化宽松对商品具有支撑，但实体经济需求才是衡量商品价格的根本因素。除了农产品的刚性需求外，金属和能源等商品的真实需求至今未显有力复苏的迹象。而乐观者认为中国需求的基数仍在，转折期尚未到来。

此前有报导称，大宗商品价格波动率自2012年高位下跌了80%，目前接近1990年代末以来不太多见的低点。

**后市雾霾尚未褪尽**

尽管中国经济增长目标和加速城镇化的强烈信号催生期市向好的正面预期，但后市雾霾尚未褪尽，市场依然在等待两会消息面指引，短期内市场涨跌没有过于明确的方向。

两会政策效应仍需要一定时间发酵，才能对中国大宗商品需求形成更直接的影响，比如中国宏观面走向、政府对产能过剩控制的力度、新型城镇化过程中投资的方向，以及中国经济面临的环保压力如何化解等等，都将对商品造成直接或者间接的影响。

徽商期货报告就指出，全球经济步入债务紧缩期、中国制造业以及房地产业高峰期已过，是看空工业品的主要理论基础。但两会政策亦影响工业品是否继续下跌，如果两会确实有一些实质性的改革措施出台，则工业品下跌步伐将会延后。

“中国政府工作报告中财政预算赤字大幅增加对期市形成的利多，而货币政策目标低于预期形成的利空，很多因素相互交织，令国内期市的后期走势非常迷惘。”李永民坦言。

此外，巴克莱报告亦剖析了与大宗商品需求关联最大的财政部和发改委报告指出，政府预算将适度增加中央支出，但并未将相应的基础设施投资规模列入预算，且今年基础设施的开支在减少。

可见，“中国因素”对大宗商品需求的效应肯定不如2009年那么明显，且若考虑到旷日持久的全球金融危机的影响，考量中国因素将变得更为复杂。从这个角度出发，尽管中国加速城镇化已经“板上钉钉”，但中国对大宗商品的需求潜力短期内仍难估量。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国钢铁工业协会周三公布，预估2月下旬全国粗钢日均产量为203.42万吨，旬环比增长1.4%。

--中国国家发改委周三表示，自去年12月初以来，进口铁矿石价格出现一轮暴涨行情，除因市场短期供求关系变化等原因外，存在人为拉涨因素。

--中国头号钢铁大省--河北省省长张庆伟周四表示，计划压缩6,000万吨粗钢产能，旨在对该行业进行整合。

--中国国家发展和改革委员会主任张平周三称，发改委正在研究油价形成机制的改革，将缩短期限并取消4%的临界点。化解产能过剩是当前和今后一段时间调整经济结构和转变发展方式的一个重点。

--中国海关周五称，2月未锻造铜及铜材进口298,102吨，较上月的350,958吨下降15.1%；2月废铜进口30万吨，低于上月的38万吨。(完)

(审校 张喜良)

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